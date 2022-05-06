جامعة القاهرة في أسبوع.. الخشت يستعرض تقريرا حول عمل أقسام الطوارئ.. و"الآثار" تحصل على اعتماد 3 من برامجها

الخشت يشدد على تواجد الأطقم الطبية والتمريض على مدار اليوم

الخشت: استعدادات بأقسام الطواريء والعيادات الخارجية والرعاية المركزة وغرف العمليات ومركز السموم

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع، العديد من الاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبارها، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز، ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع، وذلك كالتالي:

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن الحالات الطارئة التي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 5811 حالة مرضية، وإجراء 88 عملية جراحية وذلك بمستشفيات المنيل الجامعي، والنساء والتوليد، وأبو الريش التخصصي.

وتناول التقرير حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم استقبال 54 حالة طوارئ وإجراء عمليتين فقط.

وأوضح التقرير أن مستشفيات قصر العيني استقبلت على مدار الساعة وطوال أيام عيد الفطر كل الحالات الطارئة سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ وذلك بكل المستشفيات الجامعية، وكانت في انتظار الحالات الطارئة الفرق الطبية وأطقم التمريض للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى من خلال تعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

وأكد التقرير عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني أي حالة مرضية تلجأ إليه، وذلك باعتباره الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطواريء والتأهب القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار اليوم، والتأكيد على قبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات وحالات الطواريء على مدار 24 ساعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية، ومركز السموم، مع توفير مضادات السموم، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أعلى مستوى وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطواريء.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الفرق الطبية وأطقم التمريض سوف تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة، كما توجد فرق احتياطية من الأطقم الطبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على توافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول 3 برامج دراسية بكلية الآثار على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وذلك لمدة 5 سنوات.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن البرامج التي تم اعتمادها من كلية الآثار هي: برنامج الآثار الإسلامية، وبرنامج الآثار المصرية القديمة، وبرنامج الآثار اليونانية الرومانية، وجاري اعتماد برنامجي الترميم العضوي وغير العضوي، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من مطابقة هذه البرامج وخريجوها للمعايير القياسية لجودة التعليم التي وضعتها الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى الدور المجتمعي الذي تؤديه برامج كلية الآثار في خدمة المجتمع والتلاحم مع وزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى وجود علماء عالميين يقومون بالتدريس في البرامج الدراسية بكلية الآثار، بالإضافة إلى وجود مكتبات على مستوى عالي جدًا من التطور والتقدم، واكتشافات علمية عالمية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إن كلية الآثار تعد أول كلية آثار معتمدة برامجيًا على مستوى كليات الآثار، وقد راجع فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، البرامج المعتمدة وتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية لجودة التعليم، مشيرًا إلى أنه تم فحص هذه البرامج إلكترونيًا ثم تمت زيارات ميدانية ومقابلات حية وبث مباشر ومتابعة لتدريس المحاضرات على منصة البلاك بورد والامتحانات؛ ومدى قياسها لأهداف المقررات والزيارات الميدانية والكنترولات والمتاحف التعليمية بالكلية والمعامل وأساليب التدريب.

ووجه الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، الشكر للدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة على دعمه المستمر لكلية الآثار وجميع كليات الجامعة للارتقاء بها وتطويرها ودعمه لاستخدام الطرق الحديثة في التدريس والبحث العلمي وهو ما أوصل كلية الآثار إلى هذه المرحلة من التطور والمنافسة وتطبيق أعلى معايير الجودة في البرامج المعتمدة وقفزت كليات الجامعة في عهده قفزات كبيرة جدًا نحو العالمية لتصبح لأول مرة بعض تخصصات جامعة القاهرة من المائة على مستوى العالم وهو الحلم الذي كان مستحيلا قبل سنوات وتحقق هذا العام بفضل جهود معاليه وحسن إدارته الرشيدة ودعمه المستمر واللا محدود لكليات الجامعة من أجل التطوير والمنافسة والقفز إلى العالمية.