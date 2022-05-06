إيزابيلا .. هاجر أحمد ترزق بمولودتها الأولى | شاهد

رزقت الفنانة هاجر أحمد بمولودتها الأولى من زوجها رجل الأعمال أحمد حداد، وسمّتها إيزابيلا.

ونشرت هاجر أحمد عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام صورة ليد ابنتها وكتبت عليها:" فاللهم انبتها نباتا حسنا واجعلها من عبادك الصالحين ".

هاجر أحمد و فيلم زومبي :

روجت الفنانة هاجر أحمد لفيلمها الجديد “زومبي” الذي سيعرض في عيد الفطر المبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “#زومبي فيلم عيد الفطر 2022.. ان شاء الله يعجبكوا 🙏🙏”.

فيلم "زومبي " تأليف أمين جمال، و وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، وحمدى الميرغنى، وأشرف عبد الباقى، وكريم عفيفى، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، محمد محمود.