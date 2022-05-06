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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يبحث تنفيذ مبادرة سيوة تتكلم اخضر بمدينة مرسى مطروح

محافظ مطروح يلتقى بشباب مبادرة سيوة تتكلم أخضر

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اللقاء وشباب مبادرة سيوة تتكلم اخضر

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة مع شباب مبادرة سيوة بتتكلم أخضر ضمن مبادرة مصر بتتكلم اخضر بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وشباب تحالف ٣٠ يونيو بمطروح، وذلك عقب عودتهم من سيوة بعد مشاركة عدد من طلاب الجامعات و المدارس من مختلف المحافظات أبرزها الجامعة الفرنسية والمدرسة الألمانية الجديدة بالإسكندرية.

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وتم خلال اللقاء  استعراض  اهداف المبادرة التى تمت بواحة سيوة وقرية جارة أم الصغير للمساهمة في الحد من استخدام أكياس البلاستيك وخطرها الذي يهدد مستقبل التنمية خاصةً في المدن المعتمدة على السياحة البيئية، مع توفير البدائل الصديقة للبيئة كالأكياس الورقية والقماش  .

وأكدت المبادرة على أهمية  نشر التوعية بين العديد من الفئات، أبرزها الطفل والمرأة والقيادات المجتمعية والتجار وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية ، بخطورة المدخلات او المخرجات المؤثرة على البيئة مع تنظيم عدد من ورش عمل  تضمنت فاعليات فنية ورياضية وثقافية، وضمت أشبال وفتيات سيوة، و من ذوي القدرات والهمم.


وأشاد محافظ مطروح بجهود المبادرة مع تقديم الدعم والترحيب بالتوسع في المبادرة لتكون بمدينة مرسى مطروح بمشاركة شباب مطروح  للحفاظ على النظافة والبيئة والتقليل من أكياس استخدام البلاستيك التى تؤثر على البيئة لعشرات السنين خاصة بالشواطئ ،مع طرح اقامة مشروعات صغيره بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لوضع دراسات جدوى لمشروعات انتاح صديقة للبيئة، وكمشروعات جديدة مدرة للدخل توفر مزيد من فرص العمل وتتواكب المبادرة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمصر في نوفمبر من العام الجارى .

محافظ مطروح خلال اللقاء وشباب مبادرة سيوة تتكلم اخضر 
محافظ مطروح خلال اللقاء وشباب مبادرة سيوة تتكلم اخضر 
محافظ مطروح خلال اللقاء وشباب مبادرة سيوة تتكلم اخضر 
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