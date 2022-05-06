روسيا تعلن تدمير طائرة أوكرانية من طراز "Su-27"

أعلنت روسيا، الجمعة، إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "Su-27" واعتراض صاروخي "Smerch" قرب إيزيوم في خاركوف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة من طراز Su-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بلاتونوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية".

وأوضح أن قوات روسيا "دمرت أيضا 7 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق بلدات ليبتسي في منطقة خاركوف وسلادكو ودوغوت في جمهورية دونيتسك الشعبية وتريتياكوفكا وفارفاروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية وبالقرب من جزيرة زميني".

وأشار إلى أنه "تم اعتراض صاروخين من طراز (Smerch) بالقرب من مدينة ايزوم".

وأضاف أن "القوات الصاروخية والمدفعية للقوات البرية الروسية ضربت حوالي 230 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 22 موقعا قياديا و207 نقاط تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية فضلا عن 3 مستودعات للذخيرة".

على جانب آخر، أفادت وسائل إعلام روسية بإجلاء مجموعة جديدة من المدنيين عن مصنع "آزوفستال" آخر معقل لقوات كييف في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن المجموعة تضم 12 مدنيا بينهم 4 أطفال غادروا على متن حافلة صغيرة مجمع المصنع عبر ممر إنساني وفرته قوات روسيا ومنطقة دونيتسك الانفصالية.

ومن المتوقع أن تتبعهم مجموعات أخرى من المدنيين الذين تتهم روسيا القوات الأوكرانية المتحصنة في "آزوفستال" باحتجازهم واستخدامهم دروعا بشرية، وفقا للوكالة الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن إجلاء نحو 500 مدني عن "آزوفستال" خلال عملية إنسانية جرت بالتنسيق بين روسيا وأوكرانيا تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.