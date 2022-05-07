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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على السياحة بسيوة

السر في جوها وطبيعتها الساحرة.. فنادق سيوة كاملة العدد بعيد الفطر.. فيديو

اقبال كبير بسيوة
اقبال كبير بسيوة

تحظى واحة  سيوة بالعديد من المقومات السياحية والأثرية والطبيعية، مما جعلها اكثر المناطق  جذبا للسياحة سواء في موسم الشتاء او موسم الصيف.

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ففي موسم الشتاء تستقبل واحة سيوة زوارها حيث انها تعد من أهم المناطق السياحة الشتوية بمصر والتي يقبل  عليها السائحين نظرا لدفء جوها وللمقومات التي تمتلكها الواحة الطبيعية والسياحية والأثرية.

أما في موسم الصيف  تعد البحيرات من أهم المناطق جذبا لزوار الواحة  بالإضافة إلى السياحة العلاجية والأثرية والسفاري غيرها من أنواع السياحة التي تحظى بها الواحة .


وشهدت واحة سيوة نسبة اشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية وصلت  لـ 100% خلال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

حيث رفعت كافة الجهات المعنية درجة الجاهزية تزامنا مع الاحتفالات وقامت الكامبات بعمل حفلات الفلكلور  السيوى، مع عمل تصميمات خاصة بهذه المناسبة.

واكد محمد جيري مدير السياحة بسيوة أن  واحة سيوة شهدت اقبال كبير خلال الأسبوع الحالي تزامنا مع أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.


وأضاف أن سيوة تمتلك  العديد من المقومات السياحية الفريدة والتى تجعل منها قبلة للسياحة الخارجية والداخلية فهناك تعدد فى أنواع السياحة من السفارى والتزلج على الجليد والسياحة الثقافية والترفيهية، إلى جانب التخييم فى الصحراء بالإضافة إلى أن موسم الشتاء يميز واحة سيوة لطبيعتها المناخية الدافئة .


وأشار أن  بحيرات سيوة وعيون المياه  تحظى بطابع خاص فزوار  الواحة يحرصون على النزول فيها خاصة في موسم الصيف نظرا لفاءدتها الكبيرة للجسم والهروب من ارتفاع دراجات الحرارة، مضيفا  ان من أشهر عيون المياه بسيوة، عين الشمس أو عين جوبا ويطلق عليها أيضًا عين كليوباترا، ، ويوجد أيضا عين أبو شروف، وتقع على بعد 25 كم من وسط الواحة وبها نسبة كبريت تساهم فى علاج الأمراض.

كما تعد عين فطناس، من أشهر عيون سيوة، ويحرص السياح على زيارتها للاستحمام بها، ومشاهدة الغروب من جزيرة فطناس وسط أشجار النخيل والزيتون وبحيرات الملح.


وأشار الى أن واحة سيوة تجذب السياحة المصرية والعالمية، طوال العام في الصيف تستقبل زوارها للسياحة العلاجية برمال جبل الدكرور والذي يعالج العديد من الأمراض الروماتيزمية والجلدية والعظام والسمنة بالإضافة إلى السياحة الشتوية .

وأكد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة ارتفاع نسبة الاشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية  بواحة  سيوة خلال إجازة عيد الفطر  المبارك.


وأضاف أنه تم رفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية لاستقبال زوار الواحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك  بالإضافة إلى  استعدادات  المواقع السياحية والأثرية.


وأشار إلى حرص العديد من الأسر على زيارة الواحة وقضاء إجازة العيد بها من خلال زيارة المواقع السياحية والأثرية والقيام برحلات السفاري والسياحة بعيون المياه وبحيرات الملح والسهر بالمخيمات بالصحراء.


وأشار أن الواحة  تستعد لانطلاق موسم السياحة الصيفية حيث السياحة الاستشفائية التى تبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر المقبل .

اقبال كبير بسيوة
اقبال كبير بسيوة
اقبال كبير بسيوة
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