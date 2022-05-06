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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يبحث مقترح إقامة مؤتمر لتنشيط السياحة

محافظ مطروح يلتقى
محافظ مطروح يلتقى وشباب 30 يونيو

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة بشباب تحالف ٣٠ يونيو  بمطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكذلك مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتيسير مزيد من الخدمات للمواطنين والمشاركة في جهود التنمية بالمحافظة.

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وتمت مناقشة  جهود المحافظة في توفير مياه الشرب للمواطنين والعمل على إزالة كافة العقبات كأعمال الصيانة لمحطات تحلية مياه البحر  بالرميلة، والإسراع في تشغيل خط المياه الساحلى عقب الانتهاء من توسعة الطريق الدولى الساحلى الإسكندرية مطروح .


كما تم بحث عدد من المقترحات ومنها مقترح إقامة مؤتمر تنشيط سياحي للترويج للمحافظة ووحدات ارشاد سياحي  و تنفيذ مبادرات اسبوع للنظافة بجميع المناطق وليس  الشواطئ فقط وكذلك اهمية تواجد فرق ثابتة للإنقاذ خاصة بشاطئ المروة ،حيث اشار المحافظ الى انه جارى دراسة مقترح التعاون مع شركة متخصصة في الإنقاذ بمعداتها.


وأشاد محافظ مطروح بجهود شباب تحالف ٣٠ يونيو مع الهيكل التنظيمى من خلال  ٣٢ لجنة متخصصة ،ومقترح قيام كل لجنة بطرح مشاكل القطاع او المجال الخدمى وحلولها.

محافظ مطروح يلتقى وشباب 30 يونيو 
محافظ مطروح يلتقى وشباب 30 يونيو 
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