فريد زهران: دعوة الرئيس السيسي للحوار السياسي لاقت ترحيبا كبيرا.. فيديو

أشاد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية.



وقال "زهران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد، إن هناك ترحيب بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية، وهناك حاجة لتفعيل دور الجمعيات والأحزاب والنقابات.



وأكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن هناك حاجة لحوار دائم بين كافة قوى المجتمع بما فيها السلطة، ويجب إتاحة الفرصة لرؤساء الأحزاب التعبير عن آرائهم في وسائل الإعلام.

