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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات حربية صينية تخترق منطقة الدفاع الجوي لتايوان

الطيران الصيني
الطيران الصيني

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطيران الصيني نفذ "توغلا كبيرا" شاركت فيه 18 طائرة في منطقة الدفاع الجوي التايواني.

وقالت الوزارة إن الطائرات كانت 12 مقاتلة من طراز "جيه-11" و"جيه-16" وقاذفتين من طراز "اتش-6".

وأضافت أنها أرسلت طائرات لبثّ تحذيرات، ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي لتعقب الطائرات الصينية.

وكانت الوزارة أعلنت أن 39 طائرة صينية دخلت منطقة الجوي التايوانية في 23 يناير الماضي.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا من أراضيها وتؤكد أنها ستستعيده يوما.

وتختلف منطقة الدفاع الجوي التايوانية عن مجالها الجوي، فالأولى أوسع بكثير وتتداخل جزئيا مع منطقة الدفاع الجوي الصينية.

الصين تايوان طائرات الدفاع الجوي اخبار العالم

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