عاجل
التهابات الأذن عند الأطفال .. تحدث عندما يصاب الصغير بنزلة برد .. الحمى وصعوبة النوم والطفح الجلدي أبرز الأعراض.. أصحاب الرضاعة الصناعية الأكثر مرضا تفاصيل| لو عايز تشتري سيارة من بنك ناصر الاجتماعى.. إنفوجراف اليوم.. انطلاق امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والفني بشمال سيناء مصر تستهدف رفع الناتج القومي لأكثر من 9 تريليونات جنية .. التحالف العربي يعلن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا.. موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت تعرف على ضوابط ترخيص إنشاء المستودعات الجمركية بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

8 مليون مشاهدة خلال يومين.. نجاح أغنية إليسا وسعد لمجرد "من أول دقيقة"

إليسا وسعد لمجرد
إليسا وسعد لمجرد

حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع يوتيوب، ووصل إلى حوالي 8 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل. 

تعرضت إليسا لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد رغم قضايا التحرش والاعتداء الجنسي التي تورط بها خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا. 

واحتفل الفنان رامي جمال بنجاح أغنية "من أول دقيقة" التي تعد أحدث ألحانه، فيما عبر الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بنجاح الأغنية التي كتب كلماتها وحققت أول مليون مشاهدة خلال 7 ساعات فقط. 

وتصدرت أغنية “من أول دقيقة” لإليسا وسعد لمجرد تريند يوتيوب منذ طرحها، ومستمرة في تصدر قوائم مشاهدات الأعمال الغنائية والموسيقية، وتنتمي للطابع الرومانسي وتدور كلماتها حول قصة حب بين بطليها. 

ونشرت إليسا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو ترويجي للأغنية وكتبت :"أحلى ديو ممكن تسمعه بحياتك .. أغنية من أول دقيقة ".
ووصف مغردون الـ "ديو" بأنه أكثر من رائع بين ملكة الأحساس إليسا و المعلم سعد لمجرد وهو قمة الروعة و الإبداع ، واعتبروا "من أول دقيقة " أغنية حلوة وجميلة تجعل أي شخص يسمعها يعيش بداخلها ويعيش في كل كلمة من كلماتها كأنها حقيقة وكأنهما يعيشان في قصة حب، وأعادوا نشر كلماتها عبر حساباتهم .
 وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

سعد لمجرد ​إليسا​ اغنية من اول دقيقة آخر أعمال رامي جمال Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

بدون السولية وعبد المنعم.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف : فتح مسجد ومقام السيد البدوي أمام المصلين والزائرين اليوم

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف الليلة

أميرة أديب: أتمنى العمل مع أحمد حلمي والمشاركة في الجزء الثاني من بيمبو

شريف يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

لوتس إميرا GT4 تستعرض قوتها داخل مسار هيثيل الشهير .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ