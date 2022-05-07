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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يدعم حلاً سلميًا في أوكرانيا.. وكييف تحذر من قصف روسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بيانا بإجماع أعضائه أكد فيه "دعمه القوي" للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش "في سعيه إلى حل سلمي" للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

والبيان الذي أعدته النرويج والمكسيك، واطلعت عليه وكالة فرانس برس، لا يمضي إلى حد دعم وساطة لجوتيريش كما نصت صيغة أولى للنص الذي تم التفاوض في شأنه منذ الخميس.

ويعكس البيان الذي تمت الموافقة عليه موقفا موحدا للمرة الأولى لمجلس الأمن منذ هجوم روسيا على أوكرانيا يوم 24 فبراير.

وبعيد اندلاع الحرب، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدينها ويطالبها بسحب جيشها نحو الأراضي الروسية.

وأورد النص المقتضب جدا أن "مجلس الأمن يعرب عن قلقه العميق في ما يتصل بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا".

كذلك، ذكّر أعضاء المجلس الـ 15 في بيانهم بأن "جميع الدول الأعضاء تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تسوية خلافاتها الدولية بالسبل السلمية".

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وطلب البيان أخيرا من الأمين العام للمنظمة الدولية أن يرفع تقريرا بعد تبني البيان.

ولم تضطلع الأمم المتحدة التي تقضي مهمتها بضمان السلم في العالم، بأي مهمة كوسيط محتمل من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا. ويقتصر تدخلها في هذا البلد والدول المجاورة له على الجانب الإنساني.

من جانب آخر، حذر مسؤولون في مجلس الأمن القومي الأوكراني السكان، اليوم الجمعة، من تزايد خطورة القصف يومي الأحد والاثنين، بالتزامن مع احتفالات يوم النصر في روسيا.

وحث منشور على فيسبوك من مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، المواطنين لعدم تجاهل صافرات الإنذار من الغارات الجوية.

وقال المنشور: "لأن القوات الروسية لا يمكنها التباهي بأي إنجازات حقيقية على الجبهة في يوم النصر، تتزايد خطورة القصف الهائل للمدن الأوكرانية في ذلك اليوم".

كما قال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، إن السلطات لن تمدد حظر التجول في كييف، لكن سيعاد نشر دوريات في الشوارع.

وتحتفل موسكو بيوم انتصار السوفييت على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية يوم 9 مايو من كل عام.

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