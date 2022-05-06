الأمم المتحدة: 6802 ضحية مدنية للنزاع فى أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي

قال مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فى آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين فى النزاع الاوكرانى أنه سجل ومنذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس ما يصل الى 6802 ضحية مدنية للنزاع بينهم 3309 قتيلا و3493 مصابا.

ولفت التحديث إلى أن عدد القتلى من المدنيين فى منطقة دونيتسك ولوهانسك بلغ حتى الآن 1754 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 1732 شخصا.

وأشار إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية شهدت مقتل 1646 مدنيا؛ بينما بلغ عدد المصابين 1312 شخصا.

كما لفت التحديث الأممى إلى أن عدد القتلى المدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لروسيا بلغ حتى الان 108 أشخاص في الوقت الذى بلغ عدد الجرحى 420 شخصا.

على صعيد متواصل قال التحديث إن مناطق أوكرانية أخرى وهي: مدينة كييف وشيركاسي وشيرينهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومى وزابوريجيا ودينبروبتروفيسك وبولتافا وريفين وفينيتسيا ومنطقة زيتومير شهدت عدد قتلى من المدنيين بلغ حتى الان 1555 شخصا فى حين بلغ عدد الجرحى 1761 شخصا .

وأوضح المكتب الأممي أن معظم الضحايا المدنيين الذين تم تسجيلهم نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة القذائف والضربات الصاروخية والجوية.