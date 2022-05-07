تشكيل ليفربول وتوتنهام المتوقع في قمة الدورى الانجليزي

يواجه فريق ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم السبت بملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي “ البريميرليج ” .

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، فيما يأتي توتنهام خامسا برصيد 61 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

وتبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - روبيرتسون.

الوسط: فابينيو - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا.

الهجوم: ديوجو جوتا - ساديو ماني - محمد صلاح.

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: كريستيان روميرو – إريك داير – بن ديفيس.

الوسط: إيمرسون – رودريجو بنتانكور – هويبيرج – ريان سيسيجنون.

الهجوم: ديان كولوشيفسكي – هاري كين – سون هيونج مين.