العراق..وباء جديد ينتشر فى البلاد وتسجيل 8 وفيات و40 إصابة خلال أيام

كشفت وزارة الصحة العراقية، آخر الإحصائيات المتعلقة بأعداد الوفيات والإصابات المسجلة بمرض الحمى النزفية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدران، إن "البلاد سجلت في آخر إحصائيات رسمية ومثبتة 40 حالة إصابة بمرض الحمى النزفية و8 وفيات".

وأضاف البدران في تصريحات صحفية أن "عدد الوفيات توزع على 5 حالات في محافظة ذي قار، وحالة واحدة في كل من المثنى وبابل وكركوك".

وفيما يخص الإصابات المسجلة والتي كان آخرها، الجمعة، في محافظة كركوك، أوضح المتحدث الرسمي أن توزيع الحالات كالآتي: 23 حالة في ذي قار و3 حالات في الديوانية والمثنى وبابل وكربلاء، وحالتان في واسط، وحالة واحدة في كل من بغداد وكركوك والبصرة".

واكد البدر أن "التطورات الأخيرة ما تزال تحت السيطرة مع ضرورة التعاطي معها بحذر من قبل المواطنين ومربي المواشي"، لافتاً إلى أن "المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الصحة تتعلق بالكشف والتشخيص عن مرض الحمى النزفية، فيما تضطلع وزارة الصحة بعمليات التعفير والتعقيم لمكافحة حشرة القراد الناقلة للفيروس".

ونوه البدر إلى أن "الحمى النزفية من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق الملامسة أو عبر الوسيط المتمثل بحشرة القراد"، لافتاً إلى أن "التشخيص المبكر يزيد من إمكانية الشفاء والتعافي، فيما يصعب تدارك الأمر مع الإصابات المتطورة".

وكانت دائرة صحة كركوك، قد أعلنت، الجمعة، عن وفاة أول حالة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال مدير صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق ، إن "المصاب فارق الحياة رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأطقم الطبية وفق بروتوكول العلاج المستخدم عالمياً".

وأضاف أن "جهود مكافحة انتشار الحمى النزفية لا تخص دائرة صحة كركوك فقط، وإنما يجب أن يكون هناك تعاونا من قبل الجهات الساندة الأخرى سواء المحافظة أو دائرة البيطرة والأجهزة الأمنية لمكافحة ظاهرة وجود المواشي في المدينة التي تعاني كذلك من الذبح العشوائي في الشوارع العامة".

ودعا مدير صحة كركوك "المواطنين إلى التعاون مع دوائر الصحة والابتعاد عن شراء اللحوم من الأماكن غير المرخصة لأن المرض خطير جداً ونسبة الشفاء قليلة جداً".

يذكر أن الحمى النزفية هو مرض فيروسي، ينتقل عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، ومن ثم ينتقل عن طريق العدوى من شخص إلى آخر، وتبلغ معدلات وفيات المصابين نحو 40 بالمائة، حسب منظمة الصحة العالمية.

ومن أعراض المرض، ارتفاع درجة الحرارة، ونحول عام، ألم في العضلات، غثيان وتقيؤ، ظهور البقع النزفية تحت الجلد وأماكن زرق الإبر وفي الفم والأنف، والمعدل العام لحضانة المرض يمتد من يوم واحد إلى 14 يوماً.

ومن أهم إجراءات الوقاية من الحمى النزفية: رش المنازل بالمبيدات الحشرية وتعقيمها، ومراقبة الحالات المشكوك فيها وإحالتها على الفحص المبكر في أسرع وقت ممكن.

يشار الى أن مرض الحمى النزفية بدأ بالانتشار مؤخراً في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، وهو يهدد حياة الإنسان والحيوان على حد سواء، وتحاول صحة المحافظة منع انتشاره وتفشيه، بعد تسجيل العديد من الحالات المرضية.