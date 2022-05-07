العواصف الرملية تتوالى على العراق وتهدد أمنه الغذائي.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، أهبت عاصفة رملية قوية على مدينة الناصرية جنوب العراق، وأصيب آلاف الأشخاص بمشاكل تنفسية، فيما لاتزال البلاد مغطاة بطبقة سميكة برتقالية اللون من الغبار.

وأصبحت هذه العواصف شائعة بصفة ملحوظة في البلاد، فقد تعرض العراق إلى سلسلة من العواصف الشهر الماضي، ما أدى إلى وقف الرحلات الجوية، ودخول عشرات العراقيين إلى المستشفيات بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن أكثر من خمسة آلاف شخص عولجوا في المستشفيات أمس الخميس، بسبب العاصفة الرملية التي تسببت في مشاكل للناس على مستوى الجهاز التنفسي.

وازدادت وتيرة العواصف الرملية إلى حد كبير في العراق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتدهور التربة والاستعمال المفرط لمياه الأنهار وبناء سدود المنبع في إيران وتركيا المجاورتين، وإزالة الغابات والجفاف الشديد الذي زادت حدته بسبب تغير المناخ، مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار.

واستيقظت ست محافظات عراقية من أصل 18 محافظة على سحابة كثيفة من الغبار تغطي السماء، بما في ذلك بغداد ومنطقة الأنبار الشاسعة. وقد استقبلت مستشفيات بغداد آلاف الحالات، أغلبها ممن يشكون من الربو وأمراض القلب، وكانت أغلب الحالات متوسطة الخطورة أو طفيفة، بينما سجلت حالة وفاة واحدة.

وحثت السلطات العراقية المواطنين على أن يلزموا بيوتهم، لأن جزيئات الغبار الدقيقة يمكن أن تتسبب في أمراض القلب والأوعية الدموية والربو، كما يمكن أن تنشر الجراثيم والفيروسات.



وتتسبب العواصف الرملية أيضا في إلحاق أضرار اقتصادية، إذ يؤدي انعدام الرؤية أحيانا إلى الصفر إلى إغلاق المطارات والطرق الرئيسية. ويعتبر العراق من أكثر خمسة بلدان في العالم عرضة لتغير المناخ والتصحر، وهو ما يهدد أمنه الغذائي.