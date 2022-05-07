عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احرقا جثته.. سيدة تتفق مع عشيقها على التخلص من زوجها بالشرقية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة لرجل فى العقد الثالث من العمر بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز معصوب العينين وبه جروح وكدمات وآثار حرق بانحاء متفرقة بالجسم .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (مُبيض محارة ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات بالشرقية) .

كما توصلت التحريات إلى وجود علاقة بين كلاً من (زوجة المجنى عليه) وزميل المجنى عليه بالعمل (مُبيض محارة ، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، وأنهما وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود علاقة بينهما حيث إتفقا على التخلص من المجنى عليه وأعد الثانى مركبة "توك توك" ومطرقة حديدية وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليه وبحوزته المطرقة وكانت فـى إنتظاره الأولى داخل المسكن وما أن شاهد المجنى عليه حتى قام بخنقه بيده ثم قام بضربه بالمطرقة الحديدية على رأسه عدة مرات حتى فارق الحياة ، وقام بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وقدميه ووضعاه داخل بطانية ومن ثم داخل مركبة التوك توك الخاص بالثانى وتوجه بالجثة لمنطقة العثور وقام بسكب كمية من البنزين عليها وإضرام النيران بها ولاذ بالهرب ، وأرشدا عن "التوك توك" والأداة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

ترشيحاتنا

دفاع كريم الهوارى بعد التنازل: أسر الضحايا اعتبروا المتهم ابنهم

هل يجوز الجمع بين صيام شوال وقضاء أيام فائتة ؟ الأزهر يرد

عقب وفاة 5 أطفال.. الولايات المتحدة تجري تحقيقا عاجلا في ظهور إلتهاب كبدي غامض

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

بعد خوف ورعب الأهالي .. القصة الكاملة لظهور كائن غريب بالإسماعيلية

المؤتمر الـ27 لإعلام القاهرة يناقش تحديات خطط التنمية المستدامة.. 29 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

رسائل نووية جديدة من بوتين.. طائرة يوم القيامة تحلق فوق موسكو

شاهد | لحظة اعتداء متطرف على مسجد ومحاولة إحراقه بـ أمريكا

كيف تؤثر التغيرات المناخية على الهند والعراق؟.. فيديو جراف

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ