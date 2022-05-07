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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة معرض السلع والملاهى بالنادى الاجتماعى بكورنيش مطروح

ازالة معرض السلع
ازالة معرض السلع والملاهى بالنادى الاجتماعى

شن مجلس مدينة مرسي مطروح، صباح اليوم السبت حملة مكبرة لإزالة معرض بيع السلع  والملاهى التابعة للنادى الاجتماعى ،على كورنيش مدينة مرسي مطروح.

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وتم ازالة معرض بيع السلع  بالإضافة إلى منطقة الملاهى على كورنيش مدينة مرسي مطروح  والتابعين للنادى الاجتماعى . 

وأعلن مجلس رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، فى وقت سابق أنه تم توجيه جليدر تسوية  الطرق الترابية بعدد من الشوارع الجانبية والفرعية بعدة مناطق منها منطقة الكيلو ٤، وشارع المدرسة الثانوية التجارية منطقة شارع الثانوية  التجارية والكيلو ٣ و٤ على يسار الطريق الدولى  مطروح الإسكندرية  وشارع العمدة فرج  ومنطقة الكيلو ٧ .

حيث تم تمهيد وتسوية نحو ١٣٠ كم بالشوارع الطولية والعرضية خلال شهر ونصف  مع استمرار الأعمال تحت اشراف الحاج باسط جعفر رئيس اللجنة الشعبية  لمتابعة أعمال الانارة وتمهيد الطرق  خاصة الترابية ، مع وضع خطة لعمل الجليدر بالمناطق المستهدفة بمرسى مطروح ، خاصة الغير مدرجة بخطط الرصف حتى الان للتيسير على المواطنين.

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