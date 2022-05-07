تحت شعار تصدوا معنا.. شباب ورياضة الشرقية تنفذ ندوات توعوية لمواجهة الشائعات

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، بهدف الوصول إلى الشباب بمختلف فئاتهم العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأكد محافظ الشرقية أهمية الاستفادة من البرنامج القومي لمواجهه الشائعات الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، لتوعية الشباب والفتيات بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومواجهة الشائعات التي تؤثر على الأمن القومي واستقرار البلاد.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بتنفيذ ندوة توعوية عن الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي لعدد من شباب وفتيات المعهد التكنولوجي العالي وكنيسة السيدة العذراء مريم بالعاشر من رمضان.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن البرنامج القومي لمواجهه الشائعات تحت شعار “تصدوا معنا”، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

ونوه وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام الدكتورة ياسمين حمدي، المدرب المعتمد للبرنامج من الوزارة، بتقديم الندوات التوعوية، والتي أوضحت فيها مفاهيم الأمن القومي، وأهميته وأهدافه، والتحديات والمخاطر التي تواجهه وكيفية التصدي لها، مروراً بمجالات الأمن القومي، وأهمية كل مجال ومدى تأثيره بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، وكذلك التعريف بحروب الجيل الرابع وآليات تنفيذها وخطورتها على المجتمع وأهمية التكاتف مع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية والفنية، للتصدي لمختلف الشائعات.