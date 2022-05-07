حبس بائعين متجولين إثر واقعة إلقاء الشاى المغلى على أسرة بأسوان

قررت نيابة كوم أمبو حبس بائعين متجولين إثر واقعة إلقاء الشاى المغلى على أسرة أثناء تحرك القطار من محطة كوم أمبو ما تسبب فى إصابات لأفراد الأسرة نقلوا على أثرها للمستشفى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مستشفى كوم أمبو قد إستقبلت طفلة وأسرتها مصابين بإصابات مختلفة بسبب إلقاء عليهم ماء مغلى ، وعلى الفور توجه رجال مباحث كوم أمبو للمستشفى ، وتبين إصابة طفلة تدعى "مكة . ع " 3 سنوات، ووالدها وأمها وعمها بهم إصابات متفرقة.

وتبين بالتحريات الأولية لرجال المباحث بالتعاون مع قضائي السكة الحديد بأن بائع شاي متجولا وزميله أقدما على إلقاء الماء المغلى على الأسرة أثناء تحرك القطار من محطة كوم أمبو بسبب مشادة كلامية وقعت داخل القطار ، وإضطروا للنزول بمحطة كلابشة ونقلهم عبر سيارة إسعاف لمستشفى كوم أمبو ، ونجح رجال المباحث فى القبض على المتهمين "م.ح" و"م ، ا " .

وأقرأ أيضاً :

وكان قد أعطى اللواء أشرف توجيهاته لأهمية التعامل المباشر مع أى حالات تعدى يتم رصدها أولاً بأول سواء كان صادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد ، وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ، وبدعم من قوات نقطة شرطة السباعية بإزالة 3 حالات تعدى بالظهير الصحراوى الغربى لقرية القنان التابعة لمركز إدفو على مساحة 8 ألاف م2 عبارة عن أحواش مبنية بالطوب الأبيض ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين حيث كان يستهدف أصحابها تخصيصها لإقامة حظائر للماشية تابعة للتجار المخالفين الذين يقومون بإستنزاف الثروة الحيوانية بشكل غير مشروع ورسمى .

والجدير بالذكر بأن حملات إزالة أحواش الماشية التابعة لهؤلاء التجار تتزامن مع قرار محافظ أسوان بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر ، بجانب حظر دخولها بدون ترقيم بحيث يكون لها بطاقة ورقية مدون عليها الرقم المسجل لها ، والتحصينات التى تلقاها الحيوان ، وخاصة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية .

وكان قد أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمصادرة عدد من الأحصنة الضالة بطريق كورنيش النيل القديم بعد رصده لتواجدهم بعيداً عن أصحابها ، مشدداً على المسئولين بالمحليات وشرطة المرافق بمصادرة أى أحصنة شارده يتم ضبطها داخل شوارع المدينة ، مع توقيع غرامات مالية على أصحابها ، وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات ، مع إحالة كل من يثبت إدمانه وتعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة العامة .

كما وجه اللواء أشرف عطية إلى سرعة رفع بعض تراكمات القمامة والمخلفات بشارع جمعية الشيخ صالح ، وهو الذى تزامن مع تكثيف أعمال النظافة العامة فى مختلف أحياء المدينة ، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات العامة ، كما تم إنهاء مشكلة الطفح فى طريق مطلع الصداقة الجديدة ، وقيام الوحدة المحلية بأعمال تمهيد الطريق أمام حركة المركبات .