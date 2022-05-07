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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ: توصيل الغاز لـ 216 ألف وحدة سكنية بسيناء إنجاز تاريخي

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن سيناء لم تعرف طريق ومسار التنمية الحقيقية والخطة الشاملة لتنمية أرض الفيروز الا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيداً بإطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة والتى تشمل مختلف القطاعات ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها كما أكد على ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن " المنزلاوى " فى بيان استراتيجية التنمية الشاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها، انطلاقًا من حقيقة أن التنمية هى السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار مشيراً الى النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة بجميع مؤسساتها خاصة فيما يتعلق بمد جسور التنمية فى سيناء وربط سيناء بالوادي والدلتا عبد مجموعة من الأنفاق والطرق والمحاور وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لتمهد الأرض للمشروعات التنموية.

كما أشاد النائب محمد المنزلاوى بما أنجزته الحكومة من مشروعات متعددة وغير مسبوقة فى تاريخ سيناء فى مجال الغاز الطبيعي وفى مقدمتها وصول إجمالي أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة 1913.1 كم ليصل الإجمالي إلى 2928.5 كم وتنفيذ 46 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 70 محطة وتنفيذ 6 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتصبح 16 مركزاً.
وتوصيل الغاز الطبيعى لـ 216 ألف وحدة سكنية و3054 منشأة تجارية حتى مارس 2022. 
وأكد النائب محمد المنزلاوى الاهمية الكبيرة لتنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية 3.2 مليار قدم3 غاز يومياً وتنفيذ مشروع تنمية حقل غاز أتول بإنتاج مستهدف إضافته يبلغ حجمه 350 مليون قدم3 غاز يومياً و10 آلاف برميل متكثفات يومياً بتكلفة 855 مليون دولار.
اضافة الى استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة) بتكلفة 87 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة للمشروع تبلغ 45 مليون قدم3 غاز يومياً مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه المشروعات المهمة والاستراتيجية على أرض الفيروز
وناشد النائب محمد المنزلاوى رجال الاعمال والاستثمار بالتوجه باستثماراتهم الى ارض سيناء الحبيبة لاقامة المشروعات فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها مشيداً بحزمة الحوافز التشجيعية التى اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار فى سيناء

سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة مجلس الشيوخ التنمية الشاملة

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