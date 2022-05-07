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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 7337قضية تهرب ضريبي وأموال عامة بـ10 مليارات جنيه خلال شهر

ارشيفية
ارشيفية

تواصل وزارة الداخلية، التصدي بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها غير المشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة.

 

 وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 6974 قضية، في مجال التهرب الضريبى «ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت 9 مليارات و519 مليون و586 ألف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه، لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أكثر من 16 مليون جنيه.

 

ونجحت الحملات في ضبط 363 قضية، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 407 ملايين و571  ألف جنيه، أبرزها: «ضبط 355 قضية فى مجال «الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى»، بمضبوطات بلغت «193,223,311 مليون جنيه مصري، عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 198,993,504 مليون جنيه»، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقديًا ومستنديًا بما يعادل 392,216,815 مليون جنيه.

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