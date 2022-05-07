مرتضى منصور يطمئن على بعثة يد الزمالك في النيجر

أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ملف ألعاب الصالات، اتصالا هاتفيا مع أفراد بعثة فريق اليد في النيجر للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع الأهلي غدا الأحد الساعة التاسعة مساء في السوبر الإفريقي.

وأعطى المستشار مرتضى منصور تعليمات بتذليل العقبات أمام اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.

ويحرص السفير عمر فهي وأعضاء السفارة المصرية في النيجر على التواجد مع أفراد البعثة في معظم الوقت للاطمئنان عليهم وتذليل العقبات.

حدد الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني أوليفر روي برنامج اليوم السبت حيث سيؤدي الفريق تدريبات في الجيم الساعة الثانية عشرة ظهرا ثم يتناول الفريق وجبة الغذاء في الثانية والنصف ظهرا.

ويؤدي الزمالك مرانه الأساسي في السادسة مساء على الصالة التي ستحتضن اللقاء، وفي الساعة التاسعة والنصف يتناول الفريق وجبة العشاء.