عاجل
التعليم : أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بلا شكاوى ولا تسريبات .. ابناؤنا في الخارج يؤدون إلكترونيا بدون أعطال.. والمجلس الأعلى للآباء والمعلمين يشكل غرفة عمليات للتعامل مع الأزمات وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجان امتحانات طلاب النقل للفصل الدراسي الثاني ..صور طريقة عمل تورتة الكريب بالشيكولاتة والفانيليا الجيزة: نقل سوق السمك لحين انتهاء أعمال تطويره بالشكل الحضاري يضم بحيرات وحديقة عملاقة.. خالد فودة يتفقد أول مبنى حكومي ذكي بشرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 11 طن مخدرات و5 قضايا غسل أموال و14 مركزا لعلاج الإدمان

صدى البلد

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف جهود الحملات الأمنية.

 

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 5348 قضية مواد مخدرة، ضُبط خلالها، كمية من مخدر البانجو وزنت 10409,513 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1425,497 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 128,425 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 51,307 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 22,94 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 17,425 كيلوجرامًا.

 

وتم ضبط كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3٫950 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 1,375 كيلو جرامًا، كمية من بذور القنب المخدر وزنت 4 جرام، 18974ألف قرص لعقار الكبتاجون، 33245 ألف قرص لعقار الترامادول، 109948 ألف قرص مؤثر، 61 قرص إكستاسى، 105 طوابع مخدرة.

 

وتمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا غسل أموال، بلغ إجماليها قرابة 102 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 مركزًا بدون ترخيص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 160 مليون جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

بعد خوف ورعب الأهالي .. القصة الكاملة لظهور كائن غريب بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء في اجتماعه مع نيفين جامع: الحكومة تعطي أولوية قصوى لملف الصناعة

5 قتلى على الأقل في حرائق تطال نحو 200 مبنى في سيبيريا

كسور ونزيف واختناق.. مناظرة النيابة العامة لجثث نجم الأهلي وأبنائه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 مايو 2022

السيسي يتابع الخطط المستقبلية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة وتوشكى

الرسوم المقررة على أولياء الأمور بالقانون لتنظيم سير العملية التعليمية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

خطوبة أحمد أبو هشيمة ومي عز الدين.. ما الحقيقة؟ فيديوجراف

رسائل نووية جديدة من بوتين.. طائرة يوم القيامة تحلق فوق موسكو

شاهد | لحظة اعتداء متطرف على مسجد ومحاولة إحراقه بـ أمريكا

كيف تؤثر التغيرات المناخية على الهند والعراق؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ