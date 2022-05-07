مجموعات قتالية تداهم البؤر الإجرامية وتضبط 2120 عنصر خطر بالمحافظات.. فيديو

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف جهود الحملات الأمنية.

أسفرت الجهود خلال شهر، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة، وضبط 2120 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن «أسيوط، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الإسكندرية، بنى سويف، القليوبية، الشرقية، السويس، المنيا، بورسعيد، المنوفية، دمياط ، الأقصر، سوهاج، جنوب سيناء، البحرالأحمر، قنا، الإسماعيلية، الفيوم، مطروح، البحيرة، أسوان، كفرالشيخ، الوادى الجديد»، بإجمالى مضبوطات 1221 قطعة سلاح ناري أبرزها «جرينوف، رشاش، 189 بندقية آلية، 40 مسدسا، 166 بندقية خرطوش، 824 فردا محليا»، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وتبين أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها «سلاح، قتل، مخدرات، سرقة».

ونجحت الحملات في ضبـط 3961 قطعة سلاح نارى، بحوزة 3257 متهمًا، أبرزهم «جرينوف، رشاش، 395 بندقية آلية، 504 بنادق «مششخنة وغير مششخنة»، 182 مسدسا، 2876 فردا محليا، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 478 خزينة»، وضبط 4995 قطعة سلاح أبيض، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، بداخلهم «بندقية غير مششخنة، 3 بنادق ضغط هواء، 5 فرد محلى، أجزاء وأدوات التصنيع».

كما أسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) وتم ضُبط (237 متهم) ، وبحوزتهم (133 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 177 قطعة سلاح أبيض).

وتمكنت من ضبط (148) قضية مواد مخدرة و تم تنفيذ (17856) حكم قضائى متنوع وضبط (1457) قضية متنوعة و ضبط (6) تشكيلات عصابية ، ضمت (17) متهم ، إرتكبوا (6) حوادث و ضبط (متهم، مراقب) هاربان و فحص (8689) عنصر إجرامى.

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 5348 قضية مواد مخدرة، ضُبط خلالها، كمية من مخدر البانجو وزنت 10409,513 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1425,497 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 128,425 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 51,307 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 22,94 كيلوجرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 17,425 كيلوجرامًا.

وتم ضبط كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3٫950 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 1,375 كيلو جرامًا، كمية من بذور القنب المخدر وزنت 4 جرام، 18974ألف قرص لعقار الكبتاجون، 33245 ألف قرص لعقار الترامادول، 109948 ألف قرص مؤثر، 61 قرص إكستاسى، 105 طوابع مخدرة.

وتمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا غسل أموال، بلغ إجماليها قرابة 102 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 مركزًا بدون ترخيص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 160 مليون جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن الاقتصادى والقضايا التموينية عن ضبط 40957 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها ضبط 642 قضية أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 45470 أسطوانة، وتقدر قيمة الغاز المدعم ب6٫138٫450 مليون جنيه، وضبط 55 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 200068 لترا.

كما تم ضبط 226 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت “94,053 طن – 20274 عبوة – 38 قطعة” سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 39 قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت “28٫971 طن– 6668 عبوة – 5374 قطعة” سلع مُدعمة متنوعة.

وتم ضبط 309 قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية ومواد بناء بمضبوطات بلغت “2259٫155 طن سلع استراتيجية – 26000 لتر – 279924 عبوة – 176 أسطوانة بوتاجاز - 5852٫250 طن مواد بناء".

وضبط 4048 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت “2271٫145 طن – 87650 لتر – 126113 عبوة – 672822 قطعة”، وضبط 46 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء بمضبوطات بلغت 562٫323 طن.

كما تم ضبط 2174 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت 79962 عبوة، وضبط 505 قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لأسطوانات البوتاجاز بمضبوطات بلغت “739٫519 طن – 309 عبوة – 6873 أسطوانة”.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (145600) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (795150) أرجيلة و غلق (508226) محل مخالف لقرار الغلق.

وتم ضبط (191912) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (191228) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (684) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى عن ضبط (350349) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (286,994,772 مليون جنيه).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (758549) مخالفة مرورية متنوعة.

وتم المرور على (1029) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2839) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (32) حالات ، فحص (2738) مركبة تبين مخالفة (25) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (13779) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (618) سائق منهم.

و فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (2087 سيارة – 248 دراجة نارية) وضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط (56737) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".