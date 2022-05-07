في أبطال أفريقيا.. شوبير يشيد بالوداد المغربي عقب الفوز أمام بترو اتليتكو

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بـ فريق الوداد المغربي عقب الفوز أمام بترو اتليتكو في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "‏الوداد المغربي فريق محترم جدا وخطير جدا جدا ضمن الصعود للنهائي بسهولة".

سجل فريق الوداد المغربي الهدف الثالث في شباك منافسه بترو أتليتكو لتصبح النتيجة 3-0 في المباراة المقامة حاليا علي ملعب 11 نوفمبر بـ أنجولا ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز الهدف الثالث لفريق الوداد اللاعب غي مبينزا في الدقيقة 68 من عمر اللقاء .

الشوط الأول بين الوداد وبترو أتليتكو

جاء الهدف الأول لفريق الوداد المغربي في الدقيقة 17 بخطأ من مدافع بترو أتليتكو ازول الذي سجل الكرة في مرماه.

وأضاف الهدف الثاني لـ الوداد يحيي جيران بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس فريق بترو أتليتكو قبل نهاية الشوط الاول .

واستحوذ فريق بترو أتليتكو علي الكرة بنسبة 65 % مقابل 35 % لصالح الوداد.

وعلي الرغم من استحواذ فريق بترو أتليتكو فإنه لم يشكل أى خطورة علي مرمي الوداد الذي يتحول سريعا لوضعية الدفاع بـ 10 لاعبين .

وسدد فريق بترو أتليتكو 5 كرات جميعهم خارج المرمي ، في المقابل سدد فريق الوداد كرتين فقط وجاء منهم الهدفين .

تشكيل الوداد لمواجهة بترو أتلتيكو كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع : أيوب العملود - أشرف داري - محمد فرحان - يحيى عطية الله.

خط الوسط : يحيى جبران - أنس السرغات - أيمن الحسوني.

خط الهجوم : بديع أووك - زهير المترجي - مبينزا.

ويسعى الوداد المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام بترو أتلتيكو، تسهل من مهمته في لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل، في الدار البيضاء.

ويلتقي اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري، في تمام التاسعة مساء، على ملعب السلام.