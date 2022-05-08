عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات..المؤتمر العالمي للمرافق يناقش دور الهيدروجين في رسم ملامح مستقبل القطاع

الطاقة الجديدة والمتجددة
الطاقة الجديدة والمتجددة

ينطلق المؤتمر العالمي للمرافق 2022، غدا الإثنين، والذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، ويسلط الضوء على الدور المحوري للهيدروجين في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى قطاع المرافق.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" فإن المؤتمر الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ، يبحث  أهمية الهيدروجين في رسم ملامح مستقبل قطاع المرافق، إذ يتضمن جدول أعماله عددا من الجلسات النقاشية التي تجمع قادة القطاع لمناقشة دور الهيدروجين في القطاع وكيفية تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والفرص المتاحة في قطاع المرافق بالتزامن مع المساعي الذي يشهدها العالم نحو تسريع عملية التحوّل للطاقة النظيفة لمواجهة مخاطر الاحتباس الحراري والالتزام بتحقيق الحياد المناخي، أبرزها جلسة نقاشية مع جاريث وين، رئيس الاتصال المؤسسي لدى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، والتي تناقش الخطوات اللازمة لتعزيز دور الهيدروجين في تحقيق الحياد الكربوني في القطاع.

اقتصاد الإمارات| مصرف البحرين المركزي: تغطية إصدار من أذونات الخزانة الشهرية بقيمة 35 مليون دينار

اقتصاد الإمارات| نظام جديد للإقامة.. 19 تعديلا هاما يشمل تأشيرات جديدة

ويأتي تركيز المؤتمر على الموضوعات المتعلقة بالهيدروجين بما ينسجم مع مساعي العديد من دول العالم لاعتماد استراتيجيات فاعلة للحد من الانبعاثات الكربونية لإحداث نقلةٍ في سياسات الطاقة العالمية التي من شأنها تعزيز أهمية أنواع الوقود النظيف، إذ تشير التوقعات إلى ازدياد أهمية أنواع الوقود النظيف، مثل الهيدروجين، في ظل المساعي الرامية لتحقيق الحياد المناخي ضمن قطاع المرافق.

وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للمرافق : " يشهد العالم تحوّلاً سريعاً نحو الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاعي الطاقة والمرافق، ويأتي ذلك بفضل المبادرات الرامية بالالتزام بالحياد المناخي التي تم وضعها لمواجهة الاحتباس الحراري. ويقدّم الهيدروجين العديد من الفرص لرسم مستقبل القطاع، إلا أن الأمر يستدعي تعاون قادة القطاع لضمان تحقيق هذا النموّ المستدام على مستوى القطاع بما يواكب المتطلبات الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة في الحد الانبعاثات الكربونية".

تجدر الإشارة إلى أن مستويات الطلب العالمية على طاقة الهيدروجين تتراوح ما بين 8 إلى 10 إيكساجول، والتي يتم استهلاك معظمها من قبل قطاع الكيماويات ومن المتوقّع أن يزداد الطلب على الهيدروجين، إذ كشف الاتحاد الأوروبي عن استراتيجيته لتوليد الطاقة من الهيدروجين في الصيف الماضي، والتي تسعى إلى تأمين قدرة إنتاجية تصل إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2024، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 40 جيجاواط في عام 2030.

وتضمنت الدول التي كشفت عن استراتيجياتها لتوليد الطاقة من الهيدروجين في العام الماضي كلاً من ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وفنلندا والسويد وبولندا وكندا.

ويشير تقرير مجلس الهيدروجين بعنوان " الهيدروجين لتحقيق الحياد المناخي " إلى القدرة التي يتمتع بها هذا العنصر في تحقيق الحياد المناخي بأقل التكاليف لأكثر من خُمس معدل الطلب على الطاقة بحلول منتصف القرن، في حين تشير مصادر أخرى إلى حاجة الكوكب لطاقة إنتاجية تصل إلى ألف جيجاواط لتأمين احتياجه من الطاقة بحلول عام 2050.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن ما يقارب 95% من إنتاج الهيدروجين في العالم يتم باستخدام الوقود الأحفوري، إلا أن إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة قد يساعد قطاع الطاقة على مواجهة العديد من التحديات الهامة، بما في ذلك توجيه كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية إلى القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات مثل قطاع الصناعة والنقل والتطبيقات المتخصصة.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على الهيدروجين منخفض الانبعاثات ما زال قليلاً على الرغم من وجود محفّزات واضحة لزيادة الطلب وتعدد الفرص المتاحة للاستفادة منه، إذ ينحصر الطلب عليه ضمن قطاع النقل مع وجود عجز في قدرته على تحقيق المتطلبات اللازمة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأشارت الوكالة إلى ضرورة بذل جهود أكبر لتحفيز الطلب على الهيدروجين والحد من الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه.

وشهدت العوامل الاقتصادية المرتبطة بإنتاج الهيدروجين انتعاشاً واضحاً في ظل انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية والهوائية والزيادة في الطاقة الإنتاجية وسلاسل التوريد ذات الصلة.

يشار إلى أن النمو الملحوظ في مشاريع إنتاج الهيدروجين من المصادر النظيفة الذي شهده العالم خلال العام الماضي سيؤدي إلى ارتفاع مستويات الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية رغم ارتفاع التكاليف في هذا المجال.

وتواجه عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر تحديات تكمن في الازدياد البطيء للطاقة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، والتي من شأنها المساهمة في توليد الطاقة قليلة التكلفة، إلى جانب التحديات المتعلقة بمحدودية المصادر المالية الموضوعة لتمويل مشاريع إنتاج الهيدروجين حتى الآن، بالإضافة النمو البطيء في مستويات الطلب عليه من قبل القطاعات ذات مستويات الانبعاثات المرتفعة مثل قطاع النقل.

ومن المقرر أن يستقطب المؤتمر العالمي للمرافق أكثر من 10 آلاف متخصص في قطاع المرافق من مختلف أنحاء العالم لبحث ومناقشة أجندة من الموضوعات الهامة في القطاع، بما في ذلك مستقبل إمدادات المياه والطاقة منخفضة الكربون.
 

اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج طاقة الهيدروجين الانبعاثات الكربونية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

بعد طلاقه من ياسمين صبري.. شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبوهشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات| دبي تستضيف معرض "الخليج للطباعة والتغليف" 24 مايو

ترشيحاتنا

دعاء الاستغفار قبل النوم .. 35 كلمة تكفر خطاياك لو كانت مثل زبد البحر

علاقة غير شرعية وسرقة.. كشف غموض العثور على جثة سيدة عارية بأكتوبر

يسحلها على الأرض.. شاهد لحظة إجبار امرأة على فحص كورونا

اقتصاد الإمارات..المؤتمر العالمي للمرافق يناقش دور الهيدروجين في رسم ملامح مستقبل القطاع

فضل تسمية الأولاد بأسماء النبي .. دار الإفتاء توضح

الخارجية الأمريكية تدين هجوم غرب سيناء: الولايات المتحدة ومصر شريكان في مواجهة الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسكري علي من الشجعان.. قاتل ببسالة واستشهد بـ30 طلقة فى ظهره

بطولة الشهيد عامر عبدالمقصود.. سقاه الإرهابيون مية نار وظل يدافع عن مركز كرداسة

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

فيديو

خدمت بالحرب العالمية الثانية.. ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ