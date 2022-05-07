تسرب في الغاز.. ارتفاع ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 26 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار بإحدى الفنادق بالعاصمة الكوبية هافانا إثر تسرب غاز طبيعي، إلى 26 قتيلًا.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن مسئولين بالمدينة قولهم "إن من بين الضحايا القتلى 4 أطفال وامرأة حامل"، مشيرين إلى العثور على شخص واحد ناج على الأقل في وقت سابق اليوم /السبت/.



وكان تسرب الغاز الطبيعي هو السبب الواضح للانفجار، الذي وقع أمس بالفندق المكون من 96 غرفة بحي هافانا القديم، ويعود تاريخه إلى القرن الـ19، حيث لم يكن به أي نزلاء في ذلك الوقت، وكانت تتم به أعمال تجديد قبل أن يتم افتتاحه مجددًا يوم /الثلاثاء/ المقبل، كما كان مخطط له.