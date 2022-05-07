المهن الطبية: العمليات الإرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن

أدان اتحاد نقابات المهن الطبية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، وتقدم بخالص التعازى للقوات المسلحة ولأسر الشهداء البواسل وللشعب المصرى، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

واستنكر الاتحاد، العمليات الإرهابية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدا كامل دعمه ومساندته التامة لكافة أجهزة الدولة المعنية فى جهودها وحربها ضد الإرهاب والجماعات الظلامية التى تستهدف أرواح المصريين ومصالح الوطن.