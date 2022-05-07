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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المهن الطبية: العمليات الإرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدان اتحاد نقابات المهن الطبية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، وتقدم بخالص التعازى للقوات المسلحة ولأسر الشهداء البواسل وللشعب المصرى، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

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اتحاد الإذاعات الإسلامية يستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على السعودية

واستنكر الاتحاد، العمليات الإرهابية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدا كامل دعمه ومساندته التامة لكافة أجهزة الدولة المعنية فى جهودها وحربها ضد الإرهاب والجماعات الظلامية التى تستهدف أرواح المصريين ومصالح الوطن.

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حادث سيناء الإرهابي.. المؤسسات الدينية تنتفض ضد الهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بأرض الفيروز.. الأزهر ينعى شهداء الوطن .. والأوقاف : هذه الأعمال الإجرامية لن تزيدنا إلا إيمانا بوطننا

نقابات المهن الطبية الهجوم الإرهابي العمليات الإرهابية استقرار الوطن أرواح المصريين

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