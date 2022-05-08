بورشه 911 الأنيقة تخطف الأنظار من جديد.. فيديو

تواصل النسخة بورشه 911 من تألقها بعد أن ظهرت في إطلالة جديدة باسم 911 Sport Classic، وتعتمد هذه السيارة في تصميمها على بعض اللمسات الكلاسيكية مثل ملامح الاسبويلر الخلفي المستوحى من حقبة الستينات والسبعينيات، إلى جانب قدرات ناقل الحركة اليدوي.

بورشه 911 الانيقة تخطف الانظار من جديد

بورشه 911 الانيقة تخطف الانظار من جديد

وظهرت السيارة بورشه 911 Sport Classic ببعض اللمسات الخارجية المميزة، مثل ملصقات الخط العريض التي يتزين بها غطاء المحرك، مع الرقم 60 الذي يظهر على الأبواب الثنائية للسيارة، بالإضافة إلى سبويلر خلفي مدبب يحمل خطوط ثنائية أيضا بشكل مزدوج، وجنوط رياضية تتكون من 5 اضلاع باللون الفضي مع مزيج من الأسود اللامع.

بورشه 911 الانيقة تخطف الانظار من جديد

أما عن القدرات الفنية للسيارة بورشه 911 Sport Classic فدعمت بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3700 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 550 حصانا، مقترن بنقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي، إلى جانب المصابيح الامامية القياسية صاحبة التصميم البيضاوي الشكل، ومصابيح خلفية بطريقة عرضية متصلة بالإضافة لمنظومة العادم الثنائية المزدوجة.

بورشه 911 الانيقة تخطف الانظار من جديد

وتتمتع السيارة بورشه 911 Sport Classic من الداخل بمقاعد Pepita الشهيرة، وتطعيمات من الداخل تحمل الرقم 911 باللون الذهبي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع قونصول للقيادة منقسم إلى لونين، بالإضافة إلى زر تفعيل وإيقاف المحرك، ونظام صوتي وترفيهي، ولوحة عدادات رياضية انيقة.

بورشه 911 الانيقة تخطف الأنظار من جديد

ومن المفترض أن تبدأ أسعار السيارة بورشه 911 Sport Classic من 273 الف يورو