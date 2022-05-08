عميدة بنات عين شمس: بداية الامتحانات العملية النهائية الثلاثاء 10 مايو

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية ستبدأ في إجراء الامتحانات العملية النهائية الثلاثاء الموافق 10 مايو الحالي ولمدة أسبوعين، كما تبدأ امتحانات التخلفات 28 مايو الجاري.

وشددت عميدة الكلية، على ضرورة وجود أستاذ المادة في كل امتحان للرد علي أسئلة واستفسارات الطلاب وأن التصحيح يتم أولا بأول وإلكترونيا في جميع المواد، بالإضافة إلى وجود فرق لمواجهة الأزمات وأي طارئ ومساعدة الطلاب.

وأشارت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إلى أن الكلية بها وحدة إدارة الأزمات والطوارئ ودورها هو مراقبة عملية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية .

الجدير بالذكر شهد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات، والدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العرض الفنى الاستعراضى اوبريت «الليلة الكبيرة» والذى نظمه اللجنة الفنية بالاتحاد على مسرح كلية البنات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

كما شهد العرض لفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ونخبة من رموز الفنون التمثيلية والتشكيلية، وأشرف على تصميم الاستعراضات حسن شحاتة عضو نقابة المهن التمثيلية، وأشرف على تدريب الفرق كلا من حسام المنسي ( صوليست بفرقة رضا، د فدوى عزت ( معهد البالية أكاديمية الفنون)، الأوبريت من أداء فريق الفنون الشعبية ومنتخب التمثيل بالجامعة.

وتعد الفاعلية تقام على هامش الأمسية الرمضانية والتي تضمن أيضا معرضًا للفنون التشكيلية لعرض الأعمال الفنية للطلاب.