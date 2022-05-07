رئيس شعبة الذهب: السوق مستمر والمحلات تعمل بشكل طبيعي.. فيديو

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تكالب من المواطنين للشراء الاستثماري للذهب.

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان هناك اندفاع كبير من المواطنين لشراء الذهب خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أدرى لارتفاع الطلب مع ضعف المعروض"، لافتا: "حدث شح في المطلوب مع ارتفاع الطلب وهو ما سبب ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة".

وأشار: "تذبذب الأسعار في السوق المحلي يوميا كانت تصل لنسب كبيرة على غير المعتاد"، موضحا: "لا توجد أي رؤية للذهب خلال الفترة الحالية".



وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات،: "سوق الذهب مستمر بشكل طبيعي ولم يتوقف والمحلات تعمل بشكل طبيعي".

