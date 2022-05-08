جمال ياقوت: قانون الشهر العقاري الجديد به تيسيرات واسعة في نقل الملكية

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري إن تطبيق قانون الشهر العقاري لتسجيل ملكية العقارات والذي يقدم تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية جاء بعد إجراءات صعبة ومطولة خلال الفترات السابقة .

ولفت “ياقوت” خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن صعوبة الاجراءات في العقود الماضية كان تحدياً كبيراً ليس ذلك فقط بل أنهم كقائمين على منظومة الشهر العقاري لم يكن لديهم اقتناع بالاجراءات القديمة لكنها كانت نصوص قانون وهناك إلزام بتطبيقها".

وتابع: "رغبة القيادة السياسية في عمل مشروع قانون ينقل البلد لنقلة إقتصادية وإجتماعية كاملة وبالتالي وجه بصياغة مشروع لتيسير إجراءات نقل الملكية العقارية وهو ما يتحقق الآن".

ولفت إلى أن المشروع الجديد ليس جهداً خاصاً فقط بوزارة العدل كونه يحمل شقاً للتحول الرقمي وبناء بنية معلوماتية حقيقية تربط مابين كافة مقار الشهر العقاري بمؤسسات الدولة ومن ثم كان هناك تعاون وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدفاع بهذا الصدد "وتمت صياغة بروتوكولات كثيرة في هذا الصدد عل مدار 425 يوماً لاعداد هذا المشروع الذي تبنته القيادة السياسية".