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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أزمة تكدس المعتمرين.. إقالة الرئيس التنفيذي لـ مطارات جدة

صدى البلد

قرر مجلس إدارة شركة مطارات جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تكليف أيمن بن عبد العزيز أبوعباة رئيسًا تنفيذيًّا لشركة مطارات جدة بدءًا من تاريخه خلفًا للمهندس ريان طرابزوني.

وعقد مجلس  إدارة شركة مطارات جدة في المملكة العربية السعودية أمس السبت، اجتماعاً ناقش خلاله التحديات التي واجهها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية، والحلول اللازمة؛ وبناء عليه قرَّر المجلس تكليف أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة رئيسًا تنفيذيًّا لشركة مطارات جدة بدءًا من تاريخه خلفًا للمهندس ريان طرابزوني. بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لدى أيمن أبو عباة خبرات متعددة، تمتد لأكثر من 28 عامًا، تقلَّد خلالها عددًا من المناصب القيادية، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض.

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وجاء ذلك على خلفية أزمة تكدس المعتمرين في مطار جدة على مدار الأيام القليلة الماضية.

زكان وزير النقل السعودي وجه يوم الخميس بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب عدم انتظام بعض الرحلات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع..

وقد علقت صحيفة "عكاظ" السعودية على هذا الإجراء بمانشيت ضخم وساخر على مساحة الصفحة الأولى لعدد الجمعة يقول: 90 ساعة حتى رأت «النقل» تكدس جدة، وقلتُ في تويتر تعليقاً على الخبر: هذا التفاعل جيد، لكن المهم ليس فقط الرفع بالنتائج والتوصيات وإنما مباشرة البدء في الحلول الجذرية ومحاسبة كل المقصرين والمهملين لواجباتهم. لا يمكن أن ندير الحاضر والمستقبل بفكر كوادر الماضي المترهلة.

مطارات جدة السعودية أبوعباة ريان طرابزوني تكدس المعتمرين

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