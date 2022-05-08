نجم الوداد السابق : نتمنى تكرار سيناريو بطولة عام 2017 أمام الأهلي

قال بوجمعة قصاب، مهاجم فريق الوداد المغربي السابق، إن فريقه اقترب من نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الذي حققه خارج الديار أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي.



وأضاف بوجمعة قصاب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الوداد وضع قدما في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما الحال مع الأهلي الذي فاز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة".

وتابع :" حال تأهل الأهلي والوداد لنهائي البطولة، أتوقع أن يقدما مباراة ممتعة، وهذه النسخة من دوري الأبطال، تشبه إلى حد كبير نسخة عام 2017 والتي توج بها الوداد المغربي، ونحن نتمنى تكرار هذا السيناريو بمواجهة الأهلي في النهائي والفوز عليه وحصد اللقب".