وصول دفعة جديدة من الأطباء الي مستشفى العريش العام لإجراء العمليات مجانا

وصل إلى مستشفى العريش العام، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية مجانا، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

14 طبيبا وطبيبة

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبيه والتي تشمل تخصصات كما يلي :

تخصص جراحة مخ واعصاب كل من :د. محمد رضا فرج ، ود. محمد حسن السيد ، وتخصص طب اورام. كل من : د. امر الله عبد المنعم محمد، و د. داليا حموده الصادق

تخصص ، كبد وجهاز تخصص جهاز هضمي، د.فاطمه عبد القادر عطية ، تخصص جراحة قلب وصدر كل من :

د. محمود محمد ابراهيم

د.تامر سالم محمد

تخصص جراحة عامة .كل من :

د. هاني محمد حسن

ود . تامر محمد محمود



تخصص تخدير، د.يوسف محمد نعيم ، تخصص تخدير ، د. حامد حامد محمد . ، تخصص عظام ،د.ايمن فريد عامر .، تخصص عيون ، د. كمال عبد المنعم محمود ، _تخصص جراحه اوعية دموية ، د. شريف حسين ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي يوم الجمعة المقبلة.

أضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان،

مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.