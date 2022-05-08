رضا عبد العال: وفاق سطيف متواضع فنيًا .. والأهلي بدون منافس

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي الأهلي ، عقب الفوز برباعية نظيفة على وفاق سطيف الجزائري ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " فريق وفاق سطيف متواضع فنيًا و ليس له أنياب ، ولم يظهر طوال المباراة ، ولا أعلم كيف وصل إلى نصف نهائي البطولة ، وكان بإمكان لاعبي الأهلي تسجيل أكبر عدد من الأهداف ".

وأضاف : " الأهلي بدون منافس حاليًا في إفريقيا ، وهو أفضل الأندية في القارة السمراء ، وسيتوج بهذه البطولة ، ولاسيما بعد خروج صن داونز المنافس الأقوى ".