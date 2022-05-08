هل يتحول عيد نصر روسيا ليوم الإحراج الوطني؟..كيف سيتأثر خطاب بوتين المنتظر بحرب أوكرانيا

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريراً قالت به إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأخذ الذكرى السنوية الروسية على محمل الجد، ولم يكن من قبيل المصادفة أن غزوه لأوكرانيا جاء بعد يوم واحد من عيد “المدافع عن الوطن الأم”، وهو احتفال بالإنجازات العسكرية الروسية.

وفي نفس المناسبة في عام 2014، اتخذ بوتين الخطوة الأولى في ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، من خلال احتجاجات منسقة موالية لروسيا في شبه الجزيرة.

وأضافت الشبكة أنه من الواضح أن بوتين كان يأمل في الحصول على المزيد للاحتفال به بحلول عيد النصر يوم الاثنين، وهو أكثر التواريخ وطنية في البلاد، مما يمثل دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. في 8 مايو 1945 (9 مايو في المنطقة الزمنية لموسكو) وقعت ألمانيا صك الاستسلام في برلين، منهية القتال في أوروبا.

عانى الاتحاد السوفياتي من أكبر الخسائر في أي دولة - حوالي 27 مليون جندي ومدني لقوا حتفهم.

وتابعت أن تبرير روسيا للحرب في أوكرانيا يشير إلى موعد نهائي للنجاح بحلول يوم النصر.

وقال بوتين وحكومته مرارا إن الهدف مما يسمى "عمليتهما الخاصة" هو "نزع النازية" عن أوكرانيا، وأن تحرير البلاد من النازيين مسألة بقاء روسية. إنها حجة ليس لها وزن حقيقي. غطاء صارخ للانتقام الروسي. بحسب وصف الشبكة الأمريكية.

ماذا داخل أوكرانيا وروسيا؟

وعلى الرغم من أن آلة الدعاية التي يمتلكها الكرملين كانت تسير بكامل طاقتها منذ غزو فبراير، إلا أنه سيكون من الصعب على بوتين تحويل خسائر روسيا إلى نصر حقيقي يوم الاثنين. إذا كان هناك أي شيء، فإن العملية في أوكرانيا كانت محرجة بالنسبة له - على الأقل على الساحة الدولية.

ويفوق الجيش الروسي حجم الجيش الأوكراني بكل المقاييس - حتى مع الأسلحة الثقيلة التي يرسلها الغرب - لكنه فشل في الاستيلاء على أراض في الشمال، ناهيك عن العاصمة كييف، ويكافح من أجل تحقيق مكاسب حتى في الشرق، حيث يتركز الآن.

وتزعم القوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا فقدت أكثر من 24 ألف جندي في ما يزيد قليلا عن شهرين، وأكثر من 1000 دبابة وأكثر من 2600 عربة مدرعة ومئات الطائرات. ولم تستطع "سي إن إن" التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام ، ومن المحتمل أن تكون هناك خسائر فادحة على الجانب الأوكراني أيضا. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الجيش الروسي قد ضعف.

إن طراد الصواريخ الموجهة الروسي 'موسكفا' - الذي كان في يوم من الأيام جوهرة التاج لأسطولها في البحر الأسود - أصبح الآن حطاما، يجلس مدمرا في أعماق البحر.

وفي الوقت نفسه، فإن أعداء بوتن في الغرب، الذين حاولت روسيا جاهدة تقسيمهم على مدى سنوات، أصبحوا متحدين على نحو متزايد، وكل ذلك من أجل قضية ضمان النصر لأوكرانيا.

وقالت إميلي فيريس، وهي زميلة باحثة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن إخفاقات روسيا كانت لوجستية إلى حد كبير.

وأضافت:"بعض المشاكل اللوجستية التي واجهوها كانت جزئيا لأنهم لم يتمكنوا أبدا من الاستيلاء على مراكز السكك الحديدية الرئيسية على الإطلاق، بصراحة، في البلد بأكمله. ولأن القوات البرية الروسية الآلية تعتمد على السكك الحديدية لنقل جميع قواتها ومعداتها ودباباتها. ولأنهم لم يتمكنوا أبدا من السيطرة على تلك المراكز، فإنهم لم يتمكنوا أبدا من التقدم بعيدا بشكل خاص إلى الأراضي الأوكرانية، وهذا يعني أنهم اضطروا بعد ذلك إلى الاعتماد على قدرات الطرق الوعرة".

وتابعت فيريس أن "القوات الروسية تحركت بدلا من ذلك بشاحنات ودبابات بطيئة الحركة، وكثير منها غارق في الوحل، حيث منع الطقس الأكثر دفئا الأرض من التجمد وسمح بحرية حركة أكبر. ثم كان ذلك يعني أنه كان من الصعب سحب الدبابات إلى روسيا لإجراء إصلاحات، لأنها كانت بعيدة، وبالتالي تم التخلي عن الكثير منها. بدأت الكثير من معداتهم في الانهيار لأن الدبابات لا يمكنها إلا أن تأخذ الكثير من الحركة وبالطبع، لديك مقاومة موثقة جيدا من الأوكرانيين المحليين، الذين لم يأخذوا يتهاونوا أمام احتلالهم".

وحتى في الشرق، حيث تحاول القوات الروسية التقدم عبر منطقة دونباس، كانت مكاسبها محدودة. وتم تثبيت المتمردين الموالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المعلنتين ذاتيا لسنوات، لكن روسيا لم تقم بعد بضم تلك المناطق، وتكافح قواتها للتغلب على مقاومة أوكرانية شديدة في المدن الكبرى.

وواصلت:"ما زلنا نتحدث عن مساحات هائلة من الأراضي - أوكرانيا ضخمة - حتى لو كانوا يركزون فقط على الشرق والجنوب. بعض الادعاءات من كبار القادة بأنهم سيقومون بإنشاء ممر بري عبر جنوب أوكرانيا، لا تزال مهمة ضخمة. حقيقة أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على المدن الكبرى ومراكز السكك الحديدية الرئيسية من قبل لا تزال مشكلة. أعتقد أن هذا سيستمر".

وقالت "سي إن إن" إنه ومع ذلك، عند الجلوس في روسيا، من السهل الاعتقاد بأن الحرب تسير وفقا لخطة ما. وتغرق الدعاية الروسية وسائل الإعلام، التي تسيطر عليها الدولة بالكامل تقريبا، ولكن في مارس أصدرت الحكومة أيضا قانونا يجعل "الأخبار الكاذبة" عن الجيش غير قانونية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 15 عاما.

ونتيجة لذلك، فإن الاحتجاجات المناهضة للحرب التي حدثت في روسيا في الأسابيع الأولى من الغزو قد انتهت تقريبا. وتمتثل وسائل الإعلام إلى حد كبير للقانون الجديد.

والواقع أن روسيا تمضي قدما بالقوة. إنها في خضم معركة طويلة في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية الشرقية، حيث تقصف قواتها بشكل مكثف مصنعا ضخما للصلب فشلت في الاستيلاء عليه. إذا سقط، فإن المدينة تكون وقعت أو على الأقل بصدد الوقوع في أيديهم.

وتظهر تقارير استخباراتية أن روسيا قد تخطط لضم لوهانسك ودونيتسك "في وقت ما في منتصف مايو" ويمكن أن تعلن وتضم أيضا ما يسمى بـ"الجمهورية الشعبية" في مدينة خيرسون جنوب شرق البلاد، وفقا للسفير الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر، الذي تحدث إلى الصحفيين يوم الاثنين الماضي.

يتم تضخيم أي تقدم في وسائل الإعلام الروسية ، حيث تكون رسائل النجاح واضحة للغاية، حسبما قالت تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة التحليل السياسي "آر. بوليتيك". مضيفة أن "الرسالة هي أن روسيا تتحرك وفقا للخطة وكل شيء يسير كما ينبغي، وأن هناك بعض المكاسب. لقد أعلنت روسيا أنها استولت على ماريوبول، وبالتالي فإن كل شيء يسير وفقا للخطة".

هذه الرسائل تنتقل إلى الشعب الروسي بشكل فعال، وفقا لاستطلاعات مركز ليفادا، والتي تظهر أن الغالبية العظمى من الروس لا يدعمون الحرب فحسب، بل يعتقد 68٪ من الروس أن العملية تسير بنجاح. كما ارتفعت شعبية بوتين إلى 82٪ ، بعد أن توقفت طويلا عند الستينيات منذ تفشي وباء كورونا وحتى فبراير، شهر الغزو الروسي. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ استطلاعات الرأي في روسيا بحبة ملح، نظرا لأن الناس يخضعون لتيار من الدعاية ولا يتم التسامح مع المعارضة.

وأضاف ستانوفايا أن هناك رواية إضافية في وسائل الإعلام الحكومية مفادها أن روسيا هي الضحية في هذه الحرب وأن البلاد تتصرف بشكل دفاعي. وقالت:"عندما تشاهد التلفزيون الروسي لعدة أيام ، يمكنك حقا البدء في الاعتقاد بأننا في خطر كبير من النازيين الأوكرانيين. أننا ضعفاء، وأنه ينبغي لنا، ويجب أن نستيقظ ونحمي أنفسنا، وإلا فإن الأمر يتعلق بالوجود الروسي.

وأكدت ستانوفايا أن بوتين لا يحتاج حتى إلى استخدام يوم الاثنين لإعلان أي نوع من النصر. سيحتاج فقط إلى الاعتماد على المشاعر المناهضة للنازية في العطلة لتعزيز تبريره للحرب.

العالم ينتظر

وكما سيستمع الروس إلى خطاب بوتين في يوم النصر، فإن قادة العالم والمراقبين المتلهفين لمعرفة إلى أين قد يأخذ بوتين حربه بعد ذلك سيسمعون. كان هناك الكثير من التكهنات، ولكن كما هو الحال دائما مع الرئيس الروسي، لا أحد يعرف حقا.

هناك شعور متزايد بالتوتر الذي مع وجود القليل جدا لإظهاره للعالم - إن لم يكن الروس - بعد أكثر من شهرين من الحرب، قد يضاعف بوتين من "عمليته الخاصة". حتى أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اقترح الأسبوع الماضي على محطة إذاعية بريطانية أن بوتين قد يتخلى عن قناعه المتمثل في "عملية خاصة" ويعلن الحرب بشكل صريح.

وقد يؤدي القيام بذلك إلى تعبئة ضخمة للمقاتلين الروس، وحتى المجندين المدنيين. ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الأربعاء اقتراح والاس ووصفه بأنه 'هراء'. ولكن إذا استمر الجيش الروسي في الاستنزاف بالمعدل الذي هو عليه، فليس من المستحيل أن يتخذ بوتين هذا القرار في مرحلة ما.