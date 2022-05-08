رئيس جامعة حلوان خلال المؤتمر العلمي الخامس: الملكية الفكرية لها دور اقتصادي هام

أطلق المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان اليوم مؤتمره العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.



و من المقرر ان تستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين و تعقد فاعليات اليوم الثاني غدا الاثنين 9 مايو بنظام أون لاين.



وقال الدكتور ممدوح مهدي القائم باعمال رئيس جامعة حلوان خلال المؤتمر أن أهمية المؤتمر تأتي لما للملكية الفكرية من دور اقتصادي مهم فى إنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة تساهم في دعم الانتاج وتعزيز قدراته وتساعد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحدودة لدينا .

وأشار إلى أن ذلك يدفع النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، ولاشك أن جائحة كورونا أوضحت لنا أهمية الملكية الفكرية كما هو واضح في توجيه معظم الدول ميزانيتها للإنفاق على البحث والتطوير للوصول إلى لقاحات وعلاجات لكورونا، وكذلك التوجه الرقمي وأهمية انتاج برمجيات وطنية لخدمة ذلك التوجه فى إطار من الحرص على الأمن القومي للبلاد والحفاظ على سرية بياناتنا.



وتتمثل محاور المؤتمر فى الآتى :

١- الرقمنة في العالم المتقدم ودورها في التقدم التكنولوجي والاقتصادي.

٢- حماية حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي.

٣- تحديات الملكية الفكرية في العالم الرقمي.

٤- هل نظم حماية الملكية الفكرية تتطلب التغيير بعد جائحة COVID 19.

٥- الملكية الفكرية والتحول الرقمي في التجربة اليابانية.

٦- حقوق الملكية الفكرية في التعلم عن بعد.

٧- مخاطر الاعتداء علي الملكية الفكرية عبر المنصات الرقمية.

٨- كيف ساهمت الملكية الفكرية في نهضة اليابان اقتصاديا.

٩- الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في مصر من منظور مقارن مع اليابانية.

١٠- طبيعة الملكية الفكرية في الرقمنة.

المؤتمر العلمي الخامس الملكية الفكرية (1)

المؤتمر العلمي الخامس الملكية الفكرية (2)