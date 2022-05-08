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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. انطلاق المؤتمر العلمي الخامس للملكية الفكرية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بـ جامعة حلوان مؤتمره العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، وذلك ابتداء من اليوم الأحد ويستمر حتى الاثنين 9 مايو 2022 .

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي رئيس جامعة حلوان فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر العلمي الخامس لـ المعهد القومي للملكية الفكرية بـ جامعة حلوان  70 باحث وباحثة بأوراق بحثية محكمة. 

وأكد الدكتور ممدوح محمود مهدي رئيس جامعة حلوان أن أهمية المؤتمر تأتي لما للملكية الفكرية من دور اقتصادي مهم فى انتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة ، تساهم في دعم الإنتاج وتعزيز قدراته ، وتساعد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحدودة لدينا بما يدفع النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

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وفي الإطار نفسه قال الدكتور ياسر جاد الله المعهد القومي للملكية الفكرية بـ جامعة حلوان ، أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دعم التحول الرقمي فى الدول المختلفة بالتركيز على التجربة اليابانية فى هذا الشأن والدروس المستفادة منها، فضلا عن إيضاح الأهمية النسبية للملكية الفكرية فى دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادي، والتعرف على متطلبات التحول الرقمي فى المجتمعات النامية، من منظور خبرات الدول المتقدمة، وتبيان أهمية الانفاق على البحث والتطوير وتوجيهه نحو إيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها الدول، لاسيما بعد جائحة كورونا وربط ذلك بمتطلبات التحول الرقمي، وإظهار أهمية التحول الرقمي في ترشيد الانفاق وسرعة الحصول على المعلومة واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب. 

 

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