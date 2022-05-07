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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان: بدء امتحانات العملي لكل فرق الكلية غدا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني  للعام ٢٠٢٢ وسط إجراءات احترازية من كورونا ، و بدأت الكليات في وضع جداول امتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمواد من سنة سابقة  للاستعداد للاعلان عنها في أقرب وقت .

وقال الدكتور سامح حمدى سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان إنه من المقرر بدء الامتحانات العملية بالكلية غدا «الأحد»، مشيرًا إلى أن الامتحانات النظرية من المقرر بدئها فى الخامس من شهر يونيو المقبل.
 

وأضاف سرور أن الجامعة بكافة مسئوليها تحرص على توفير السبل الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب فى إطار حرص وتوجيهات الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للكليات، بعمل كافة التجهيزات لاستقبال امتحانات الفرقة الرابعة.

وأكد  أن الكلية لا تزال تعمل على تطبيق الامتحانات الإلكترونية مثل الفصل الأول، حيث تم التأكد من جاهزية قاعات الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لاستقبال الاختبارات النهائية ويتم وضع الجدول بشكل يسمح بتخفيف الكثافات وتطبيق التباعد.

و نوه بأن الكلية تعمل علي اعداد جداول الامتحانات النهائية وفق ما يتناسب مع راحة الطلاب و من المقرر اعلانها في أقرب ليستعد الطلاب للامتحانات . 
 

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جدير بالذكر أنه من المقرر أن ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بـ جامعة حلوان مؤتمره العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، وذلك يومى الأحد والاثنين 8، 9 مايو 2022 .

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي رئيس جامعة حلوان فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية. 

ومن جانبه .. أكد الدكتور ممدوح محمود مهدي رئيس جامعة حلوان على أن أهمية المؤتمر تأتي لما للملكية الفكرية من دور اقتصادي مهم فى انتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة ، تساهم في دعم الانتاج وتعزيز قدراته ، وتساعد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحدودة لدينا بما يدفع النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

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