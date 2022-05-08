جامعة حلوان: نواصل قبول دفعة جديدة ببرنامج تأهيل المعلمين

تواصل كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ، أعمال قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية، والذى تم الإعلان عنه منتصف شهر أبريل .

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، إن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة .

وتابع أن برنامج تأهيل المعلمين يهدف إلي تأهيل المدرسين العمليين العاملين في الخدمة لإكساب هذه الفئه التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

ومن المقرر أن يستمر التقديم شهرا من تاريخ بدء فتح باب القبول، حيث إن الدراسة فى الفصل التمهيدى تبدأ خلال يونيو – يوليو 2022

جدير بالذكر أنه من المقرر أن ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان مؤتمره العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر، تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

وتبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 8 مايو 2022 بقاعة الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان، وتعقد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر يوم الاثنين 9 مايو2022 أون لاين.