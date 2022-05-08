عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غدا.. العالم يترقب مفاجآت بوتين في عيد النصر

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في 9 مايو من كل عام، الذي يحل غدا الاثنين، تحتفل روسيا بـ"عيد النصر" في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي، حيث يأتي في ظل حرب مع الجارة أوكرانيا، بينما رجح محللون أن يحمل مفاجآت واسعة لكييف والغرب.

وأظهرت لقطات مصورة الاستعدادات الأخيرة لآليات عسكرية وطائرات وهي تقوم بتدريبات في الساحة الحمراء استعدادا للمشاركة في عيد النصر الروسي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1939.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عملية عسكرية في أوكرانيا قال إنها تستهدف الدفاع عن أمن بلاده وإزاحة ما أسماهم بـ"النازيين الجدد" في أوكرانيا، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

3 مفاجآت متوقعة

قال المحلل المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، ليون رادسيوسيني، إن "يوم النصر هو مناسبة غير عادية في روسيا ويأتي هذا العام في ظل ظروف غير اعتيادية تمر بها البلاد، ولذلك سيحاول الرئيس الروسي الاستفادة من الأهمية الرمزية لليوم للإعلان عن أمور تحسّن من شعبيته في ظل حرب اقتصادية أخرى اقتربت تداعياتها من أن تنعكس على الروس".

وأضاف رادسيوسيني، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "العالم يترقب بقلق خطابا من المنتظر أن يلقيه بوتين، سيحدد من خلاله نقاط ارتكاز الحرب في أوكرانيا إما يتحدث عن إنجازات أو خطط للتصعيد أو الاثنين معا، فهو شديد الاعتزاز بمثل هذه المناسبات، فهو شن اجتياح أوكرانيا في اليوم التالي لعيد المدافع عن الوطن، وهو يوم عسكري آخر حاسم في روسيا".

روسيا تعلن إسقاط قاذفتين ومروحية فوق جزيرة الأفعى

خلال عيد النصر.. خيارات بوتين للخروج من أزمة أوكرانيا محفوفة بالمخاطر

وحول أبرز ما قد يتضمنه خطاب بوتين، أوضح المحلل السياسي أنه "لدى الرئيس الروسي العديد من الخيارات المطروحة بينها ضم الأراضي الانفصالية لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، كما توجد مؤشرات على أن روسيا قد تخطط لإعلان وضم جمهورية شعبية جديدة في مدينة خيرسون كأول مدينة سيطرت عليها موسكو بشكل كامل وتعمل على فرض الروبل فيها، ومن المحتمل أن تشهد كل من خيرسون وماريوبول احتفالات مماثلة بعيد النصر".

وتابع: "كما أنه من الممكن أن يعلن بداية الحرب رسميا، ومن ثم تفعيل قانون التعبئة والذي يمكن استخدامه لبدء تعبئة عسكرية عامة أو جزئية في حالات الاعتداء على الاتحاد الروسي أو التهديد المباشر بالعدوان، وسيسمح ذلك للحكومة ليس فقط بتجميع القوات ولكن أيضًا لوضع اقتصاد البلاد على أساس الحرب".

وأكد على أن "الروس سيضاعفون جهودهم الدعائية كوسيلة لصرف الانتباه عن إخفاقاتهم الاستراتيجية في ساحة المعركة في أوكرانيا".

حرف Z

شهدت العاصمة الروسية موسكو، السبت، بروفة للعرض العسكري الجوي بمناسبة عيد النصر الذي سيقام في الساحة الحمراء، ويتضمن مشاركة 77 طائرة وطائرة هليكوبتر، وفقًا لعدد السنوات منذ نهاية الحرب الوطنية العظمى.

وتشارك عدة طائرات في هذا العرض المهيب، منها حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز (Tu-95MS) و(Tu-160) مقترنة بناقلة جوية (Il-78) ومقاتلات (MiG-29) و(Su-35S) و(MiG-31) وطائرات من الجيل الخامس (Su-57) وقاذفات بعيدة المدى من طراز (Tu-22M3) وطائرة (Il -80) مركز تحكم وطائرات هليكوبتر من طراز (Ka-52) و(Mi-28N) و(Mi-24) و(Mi-8) وطائرة هليكوبتر نقل (Mi-26)، بحسب موقع آفيياشن 21.

وأوضح أنه ستطير ثماني مقاتلات من طراز (MiG-29SMT) فوق الساحة الحمراء بترتيب يمثل حرف Z، وذلك دعما للقوات المسلحة الروسية التي تنفذ عملية خاصة في أوكرانيا، بينما سيتم اختتام العرض الجوي بحسب النموذج التقليدي السنوي الذي يتضمن مشاركة تسع طائرات من فرق "الفرسان الروس" و"سويفت" البهلوانية في تشكيل "جوهرة كوبان".

وكما هي العادة، ستقوم ست طائرات هجومية من طراز (Su-25) بتزيين السماء فوق الساحة الحمراء بثلاثة ألون تجسد العلم الروسي، وهي الأبيض والأزرق والأحمر.

عيد النصر روسيا بوتين مفاجأة 9 مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد طلاقه من ياسمين صبري.شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبو هشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

موضوعات متعلقة

رسالة مؤلمة من زيلينسكي.. تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا لحظة بلحظة

وليد مراد يكشف لصدى البلد سر الهبوط المبهر.. ويؤكد: رحلة مطار هيثرو توجت مسيرتي بـ"جائزة السماء".. والأهم رفع اسم مصر للطيران عالميًا

لماذا سميت الأيام البيض بهذا الاسم و فضل صيامها ؟.. معلومات لا يعرفها الكثير

حكم صيام الأيام البيض .. وفضله والأعمال المسحتبة في رجب

دعاء الأيام البيض .. يغفر الذنوب ويزيد الرزق ويفك الكرب

فضل صيام الأيام البيض .. كنز نبوي و8 مكافآت إلهية للصائمين

الأيام البيض .. من مكفرات الذنوب فضل صيامها وسبب تسميتها ودعاؤها

الآيات المستحب قراءتها في صلاة الاستخارة

ترشيحاتنا

أبرزها عدم اللياقة صحيًا..9 أسباب تؤدى لانتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية

شوبير: ميدو وأبوالمجد وسعد ونبيل أبرز المرشحين لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة

إيلون ماسك يخطط لزيادة عدد مستخدمي "تويتر" 4 أضعاف

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

استدعاء 1308 دودج دورانجو وجيب جراند شيروكي لمشكلة بالمحرك.. تفاصيل

صرف 7.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1374 في البحيرة

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

الأحمر خالف التوقعات.. صحف الجزائر تؤكد تأهل الأهلي للنهائي وبيرسي تاو يتصدر تويتر

أول إصابة بـ جدري القرود في إنجلترا.. أهم أعراض المرض

فيديو

أضرار ومخاطر زيت القلي المستعمل.. فيديوجراف

عايزين يتصوروا معاهم .. القبض على صبية حاولوا التحرش بسائحتين في الأهرامات

خدمت بالحرب العالمية الثانية.. ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ