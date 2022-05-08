ليبيا تدين هجوم سيناء: نساند مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

أدانت ليبيا، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة رفع المياه شرق قناة السويس غربي سيناء أمس السبت.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الليبية، أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.

وأكدت الوزارة وقوف ليبيا التام مع مصر تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعم ومساندة جهودها في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، مقدمة خالص العزاء والمواساة للشعب المصري الشقيق.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للجيش، أعلن أمس السبت، أن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

وقال المتحدث، في بيان على حسابه بموقع "تويتر"، إن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية"، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف أنه جارِ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".