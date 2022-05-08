موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 28 سفينة

سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

هذا و استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة SELIN D وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 114 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3200 طن رخام بالميناء.

وفي هذا الصدد ، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.