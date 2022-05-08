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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 28 سفينة

صدى البلد

سجلت موانئ  بورسعيد دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 6  سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

 بينما شهد ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

هذا و استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة SELIN D وجنسيتها مالطا  ويبلغ طولها 114 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3200 طن رخام بالميناء.

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وفي هذا الصدد ، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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