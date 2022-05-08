زيارة ثانية بعد 3 سنوات.. الرئيس السوري يلتقي بالمرشد الإيراني في طهران

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، المرشد الإيراني ​علي خامنئي​ خلال زيارته لطهران.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن "نور نيوز"، بإن الرئيس السوري بشار الأسد، التقى في طهران المرشد علي الخامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس الأسد إلى إيران منذ عام 2011 بعد اندلاع الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

وكانت زيارة الأسد الأولى لإيران في 25 فبراير 2019 ، بعد نجاح تحالف إيران وروسيا وسوريا في دحر الإرهابيين وإحلال هدوء نسبي في البلاد.

وخلال هذه الزيارة التقى الرئيس السوري المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس السابق حسن روحاني.