مجلس النواب يوافق على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية بصعيد مصر

لرفع كفاءة الأداء الزراعي

وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

يهدف الاتفاق إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة في مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بمحافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج)، ودعم قدراتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر المناخ مستقبلاً.

كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعي، وخلق بيئة زراعية مستدامة، وتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة، والأسر الصغيرة التي لا تملك أراضي من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعي المستدام، وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة، والسياسات والاستراتيجيات الشاملة، والاستفادة من إمكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ربحيتهم.

يتيح الصندوق قرضا قيمته 57,440 مليون يورو ، ومنحة تبلغ 1,180 مليون يورو ، كما تقدم حكومة جمهورية مصر العربية تمويلا نقديا وعينيا لتمويل برنامج التحول المستدام تقدر قيمته بنحو 15,5 مليون دولار أمريكي معادلا بالجنيه المصري، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع نحو 160 ألف أسرة بشكل مباشر.