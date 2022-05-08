التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، آخر تطورات حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن متوقع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، والأجواء مستقرة نسبيا، وليلا يكون الطقس بارد.



وتابع الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا على القاهرة ٣٤ درجة وتصل ل ٤١ لمحافظات جنوب الصعيد، والأجواء ربيعية وطبيعية، لافتا إلى أن فصل الصيف من المفترض أن يبدأ خلال شهر ونصف من الآن، مشددة على أن هناك نشاط للرياح بمناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب.