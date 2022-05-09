انتى قطتى .. عمر كمال يشوق جمهوره لـ أغنيته الجديدة|شاهد

شوق مطرب المهرجانات عمر كمال ، جمعوره لـ اغنيته الجديدة مع حمادة مجدي “ انتى قطتى ” قريبا ، ونشر صورة تجمعهم عبر حسابة الشخصى بموقع انستجرام .

وعلق عمر كمال “ انتى قطتى .. قريبا ”.



يذكر أن الموسيقار “حلمي بكر، شن هجوما حادا على مؤدي المهرجانات عمر كمال بسبب تغييره كلمات في أغنية “بنت الجيران من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، في حفل أقامه ضمن موسم الرياض.

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية الحدث اليوم، أنه لا يمكن أن أقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان".

وتابع: “لو جبت من يختلف معي في اللغة لنبذهم وأقل حاجة ممكن أقولها إنهم معندهمش ذوق”، مشيرا إلى أن محاولة الفنان هاني شاكر إنقاذ الذوق العام مش كفاية".

وواصل حلمي بكر هجومه أيضا على محمد عطية، واصفا إياه بـ"مطرب الأغنية الواحدة"، وذلك في إشارة منه لعدم تواجده على الساحة الفنية طوال السنوات الماضية.