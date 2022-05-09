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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية بسبب طقس اليوم الإثنين

طقس السعودية
طقس السعودية

 أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد تنبيهات جديدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والشرقية ونجران وعسير.

وقال مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والرين وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وحرض، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثار وخباش وشرورة ويدمة وبدر الجنوب ونجران وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الاثنين.

الارصاد السعودية المركز الوطني السعودي للأرصاد حالة الطقس السعودية الشرقية

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