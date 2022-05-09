عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الوداد: مطالب الأهلي لا تعنينا.. على رئيس "كاف" أن يمنح المغرب حقه الديمقراطي

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

تحدث سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي عن مسألة اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي لا تزال محل خلاف حتى الآن داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

جاء ذلك ردا على مطالبة الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم بإبعاد النهائي عن أراضي المغرب، مع اقتراب تحديد طرفي النهائي بشكل رسمي، والأقرب عمليا هما الأهلي والوداد.

وقال الناصري في تصريحاته لموقع "ميديا 90" المغربي: "ما يروج لا يهمنا في أي شيء".

وأضاف "أشكر الاتحاد المغربي ورئيسه فوزي لقجع الذان رشحا ملعب محمد الخامس لاحتضان النهائي، حيث تنافس مع السنغال كمرشحين وحيدين، ورجح التصويت كفة المغرب بفارق كبير من الأصوات".

وأوضح "وقتها لم تكن الأندية المغربية تعرف أين يمكن أن تصل".

وتابع الناصري "لسنا معنيين بأي نقاش. ما نعرفه أن المكتب التنفيذي حسم التصويت بـ 16 صوتا (لصالح الدار البيضاء) مقابل 3".

وواصل "ما نعرفه كذلك هو أن رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي يجب عليه أن يطبق القانون، ويمنح الدار البيضاء حقها الذي حصلت عليه بالديمقراطية".

واختتم "من حق من يرى نفسه متضررا أن يقدم البلاغات، أما نحن فلسنا بطرف في الموضوع، وتركيزنا حاليا منصب على مباراة الإياب أمام بترو أتلتيكو".

 

وفاز الوداد على بترو أتلتيكو ذهابا في أنجولا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تغلب الأهلي على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة برباعية نظيفة.

سعيد الناصري نادي الوداد المغربي نهائى دورى أبطال إفريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

ترشيحاتنا

دعاء المعجزات للنجاح.. 7 كلمات لا ترد قبل الفجر كررها بيقين

لتأمين رحلة النساء.. ناسا ترسل دميتين إلى القمر

فرح الديباني تكشف كواليس تقبيل ماكرون يدها

فرح الديباني: أعمل في باريس منذ 6 سنوات وفخورة بلقاء ماكرون

محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن بعد الإفراج عنهم| فيديو وصور

أمير مرتضى : تواصلت مع وكيلة موسيماني وسنضم رمضان صبحي فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ