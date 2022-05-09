رئيس الوداد: مطالب الأهلي لا تعنينا.. على رئيس "كاف" أن يمنح المغرب حقه الديمقراطي

تحدث سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي عن مسألة اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي لا تزال محل خلاف حتى الآن داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

جاء ذلك ردا على مطالبة الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم بإبعاد النهائي عن أراضي المغرب، مع اقتراب تحديد طرفي النهائي بشكل رسمي، والأقرب عمليا هما الأهلي والوداد.

وقال الناصري في تصريحاته لموقع "ميديا 90" المغربي: "ما يروج لا يهمنا في أي شيء".

وأضاف "أشكر الاتحاد المغربي ورئيسه فوزي لقجع الذان رشحا ملعب محمد الخامس لاحتضان النهائي، حيث تنافس مع السنغال كمرشحين وحيدين، ورجح التصويت كفة المغرب بفارق كبير من الأصوات".

وأوضح "وقتها لم تكن الأندية المغربية تعرف أين يمكن أن تصل".

وتابع الناصري "لسنا معنيين بأي نقاش. ما نعرفه أن المكتب التنفيذي حسم التصويت بـ 16 صوتا (لصالح الدار البيضاء) مقابل 3".

وواصل "ما نعرفه كذلك هو أن رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي يجب عليه أن يطبق القانون، ويمنح الدار البيضاء حقها الذي حصلت عليه بالديمقراطية".

واختتم "من حق من يرى نفسه متضررا أن يقدم البلاغات، أما نحن فلسنا بطرف في الموضوع، وتركيزنا حاليا منصب على مباراة الإياب أمام بترو أتلتيكو".

وفاز الوداد على بترو أتلتيكو ذهابا في أنجولا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تغلب الأهلي على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة برباعية نظيفة.