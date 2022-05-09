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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ظروف غامضة.. مقتل صاحب مطعم وربة منزل بكوم حمادة في البحيرة

جثة
جثة

شهدت قرية زاوية البحر، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة حيث عثر الأهالي على جثة صاحب مطعم وربة منزل في ظروف غامضة داخل أحد المنازل.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بالعثور على جثتين بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز، وتم التحفظ عليهما داخل مستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع "عطيه ع ز" ٤٥ عامل صاحب مطعم،و" سماح ع خ " ٣٥ عامًا، ربة منزل وتم نقلهم لغرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام.

 

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وعلى الفور أمر اللواء أحمد عرفات بتشكيل فريق بحث  برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة والأمن العام، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم في الحادث.


وتم نقل الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة كوم حمادة، وتباشر نيابة مركز شرطة كوم حمادة التحقيقات.

البحيرة جريمة قتل جثة ظروف غامضة صاحب مطعم مركز شرطة كوم حمادة

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